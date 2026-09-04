Kayseri'de üvey oğul dehşeti! Annesinin kocasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Kayseri'de üvey oğul dehşeti! Annesinin kocasını bıçaklayarak öldürdü

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E. tartıştığı üvey babası M.T.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde üvey babasıyla tartışan 16 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakladı. Ağır yaralanan adam, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÜVEY BABASINA BIÇAKLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre 2 Eylül'de Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 16 yaşındaki V.E. ile üvey babası 47 yaşındaki M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla üvey babası M.T.'ye saldırdı. 

Kayseri'de üvey oğul dehşeti! Annesinin kocasını bıçaklayarak öldürdü

TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan M.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.T. isimli adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli V.E.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de üvey oğul dehşeti! Annesinin kocasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de üvey oğul dehşeti! Annesinin kocasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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