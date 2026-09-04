Kayseri'de üvey oğul dehşeti! Annesinin kocasını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde üvey babasıyla tartışan 16 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakladı. Ağır yaralanan adam, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÜVEY BABASINA BIÇAKLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre 2 Eylül'de Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 16 yaşındaki V.E. ile üvey babası 47 yaşındaki M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla üvey babası M.T.'ye saldırdı.

TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan M.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.T. isimli adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli V.E.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.