Gümüşhane'de Osmanlı Rus Harbi dönemine ait 30 tarihi mezar define avcılarınca kazıldı
Gümüşhane'nin Yukarı Yuvalı köyü Yapraklı Yaylası'nda, 1915-1918 Osmanlı Rus Harbi'nden kaldığı değerlendirilen yaklaşık 30 tarihi mezar, kimliği belirsiz kişilerce kazılarak tahrip edildi. Mezar taşlarının zarar gördüğü alanda yetkililerden önlem alınması isteniyor.
Gümüşhane'nin Yukarı Yuvalı köyü Yapraklı Yaylası'na giden vatandaşlar, bölgede karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. 1915-1918 yılları arasındaki Osmanlı Rus Harbi'nden kaldığı değerlendirilen yaklaşık 30 tarihi mezarın bulunduğu alanda, bazı mezarların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazılarak tahrip edildiği gözlendi.
Bölgedeki bazı mezarların açıldığı, mezar taşlarının zarar gördüğü ve tarihi alanın define aramak amacıyla kazıldığı öne sürüldü. Mezarlıktaki tahribata tepki gösteren vatandaşlar, Rus Harbi'nden değerlendirilen mezarların ve çevresinin daha fazla zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
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