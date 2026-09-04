Transfer kavgası çıktı! Samsunspor'dan Süper Lig devine olay sözler - Son Dakika
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Transfer kavgası çıktı! Samsunspor'dan Süper Lig devine olay sözler

Transfer kavgası çıktı! Samsunspor\'dan Süper Lig devine olay sözler
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Samsunspor, Beşiktaş'tan kiralamak istediği Mustafa Hekimoğlu'nun transferinin son anda gerçekleşmemesinin ardından kapsamlı bir açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 2 milyon TL + KDV'lik kiralama bedelini kabul etmelerine rağmen transferin Serdal Adalı'nın kararıyla gerçekleşmediği yönünde güçlü kanaat oluştuğunu belirterek, konuyu hukuki ve sportif mercilere taşıyabileceklerini duyurdu.

Samsunspor ile Beşiktaş arasında Mustafa Hekimoğlu transferi nedeniyle dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, genç futbolcunun transfer sürecinin nasıl ilerlediğini ayrıntılarıyla açıklarken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya tepki gösterdi.

7 KULÜP ARASINDAN SAMSUNSPOR'U SEÇTİ

Samsunspor'un açıklamasına göre Mustafa Hekimoğlu, kendisiyle ilgilenen en az 7 kulüp arasından tercihini kırmızı-beyazlılardan yana kullandı. Futbolcuyla sözleşmenin tüm şartlarında anlaşma sağlanırken, Beşiktaş'ın ilk aşamada herhangi bir kiralama bedeli istemediği belirtildi. Mustafa Hekimoğlu'nun gerekli izinleri aldıktan sonra 3 Eylül 2026'da Samsun'a geldiği ifade edildi.

SONRADAN 2 MİLYON TL + KDV İSTENDİ

Samsunspor, futbolcunun şehre gelmesinin ardından Beşiktaş İdari Yetkilisi Can Kaymakoğlu tarafından gönderilen resmi e-postada daha önce gündeme gelmeyen 2 milyon TL + KDV kiralama bedeli talep edildiğini açıkladı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın iki kulüp arasındaki ilişkilerin zarar görmemesi ve futbolcuya verilen sözün yerine getirilmesi amacıyla bu bedelin ödenmesine de onay verdiği belirtildi.

Transfer kavgası çıktı! Samsunspor'dan Süper Lig devine olay sözler

"SERDAL ADALI'NIN TASARRUFU"

Samsunspor'un açıklamasında, talep edilen mali şartın kabul edilmesine rağmen transferin gerçekleşmediği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşanan sürecin, Beşiktaş JK Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın tasarrufu doğrultusunda sonuçlandığı yönünde tarafımızda güçlü bir kanaat oluşmuştur."

Kırmızı-beyazlılar, transferin yaz transfer döneminin sona ermesine saatler kala gerçekleşmemesi nedeniyle görüştükleri diğer forvet adaylarını da kaybettiklerini ve bunun kulüp açısından sportif ve mali sonuçlar doğurduğunu belirtti.

SERDAL ADALI'YA ÇAĞRI

Samsunspor ayrıca Mustafa Hekimoğlu'nun kariyer planlamasının da yaşananlardan etkilendiğini savunarak, başta Serdal Adalı olmak üzere kulüpler arası ilişkilerde sorumluluk üstlenen yöneticileri verilen sözlere, yazılı mutabakatlara ve karşılıklı güven ilkesine uygun hareket etmeye davet etti.

HUKUKİ SÜREÇ SİNYALİ

Açıklamanın sonunda Samsunspor, yaşanan süreç nedeniyle oluşan veya oluşabilecek zararların takipçisi olacağını bildirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, gerekli görülmesi halinde konuyu hukuki ve sportif mercilere taşıyacağını açıklarken, sürece ilişkin yazışma ve belgelerin ellerinde bulunduğunu ve gerektiğinde bunları kamuoyuyla paylaşabileceklerini duyurdu.

Mustafa Hekimoğlu, Serdal Adalı, Samsunspor, Beşiktaş, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer kavgası çıktı! Samsunspor'dan Süper Lig devine olay sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    geçensene bjk yı üçüncülükten ettin yedirirlermi 0 0 Yanıtla
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