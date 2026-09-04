Sultanbeyli’deki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı; otobüs bileti alıp kaçmaya çalışmış - Son Dakika
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Sultanbeyli’deki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı; otobüs bileti alıp kaçmaya çalışmış

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SULTANBEYLİ’de polis ekiplerine silahla ateş açan DEAŞ şüphelisi Berkan Çil’in (21) etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

- SULTANBEYLİ’de polis ekiplerine silahla ateş açan DEAŞ şüphelisi Berkan Çil’in (21) etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Şüphelinin, Pendik ve Tuzla’daki 2 adrese düzenlenen operasyondan kaçtığı, ardından Sultanbeyli Otogarı’ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı belirlendi. Otogarda yakalanmasına yönelik çalışma sırasında polis ekiplerine ateş açan Çil, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. (49) ise yaralandı. Berkan Çil ile irtibatlı olduğu değerlendirilen G.Ç (48) de Tuzla'da gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Çil’in yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAÇTI, OTOGARDA YAKALANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Pendik ve Tuzla’da belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Berkan Çil, operasyon sırasında kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için çalışmalar genişletildi.

OTOBÜS BİLETİ ALDI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Çil’in, Sultanbeyli Otogarı’ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı tespit edildi. Otogarda önlem alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada üzerindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açan Çil, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. de yaralandı. Berkan Çil ile irtibatlı olduğu değerlendirilen G.Ç (48) de Tuzla'da gözaltına alındı.

PATLAYICI YAPIMINDA KULLANILAN MADDELER BULUNDU

Şüphelinin evinde muhtemel patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen maddeler bulundu. Alınan numunelerde inceleme yapılıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından olayın ardından yapılan açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli’de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: DHA

Operasyon, Polis, Son Dakika

Son Dakika DAEŞ Sultanbeyli’deki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı; otobüs bileti alıp kaçmaya çalışmış - Son Dakika

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