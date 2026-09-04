Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran riyali; ABD yaptırımları, petrol ihracatındaki kesintiler ve ülkenin uluslararası finans sisteminden giderek daha fazla izole edilmesinin yarattığı ağır ekonomik baskılar neticesinde dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi. Kur şokunun ulaştığı boyut, 300 doların karşılığı olan banknot destelerinin bir dükkân tezgâhı boyunca metrelerce uzandığı görüntülerle gözler önüne serildi.

İran riyalindeki değer kaybı son aylarda büyük bir ivme kazandı. Mart ayından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 60 ila 63 oranında değer kaybeden para birimi, serbest piyasada rekor düşük seviyeleri gördü. 

Piyasada 1 ABD doları 2,1 ile 2,2 milyon riyal bandını aşarken, bu seviye yaklaşık 220 bin İran tümenine karşılık geliyor. Yaşanan bu sert kur şoku, yaptırımlar ve dış ticarette yaşanan aksaklıklar nedeniyle İran ekonomisinin karşı karşıya kaldığı döviz darboğazını net bir şekilde ortaya koyuyor.

300 DOLARLIK BANKNOT YIĞINI VİRAL OLDU

Ekonomik krizin ve hiperenflasyonun günlük yaşama yansıması, sosyal medyada paylaşılan çarpıcı bir görüntüyle somutlaştı. Sadece 300 dolar bozduran bir kişinin teslim aldığı yerel para birimi cinsinden banknot desteleri, bir dükkânın tezgâhını metrelerce kapladı. Düşük miktardaki dövizin devasa bir banknot yığınına dönüşmesi, ülkedeki paranın alım gücündeki erimeyi tüm çıplaklığıyla gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    irana bakacağına kendi ülkene bak 3 1 Yanıtla
    Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Iranda neden dolar bu kadar yüksek peki Israil bana teslim olacaksin dediği icin 0 0
  • ay-tekin-55@hotmail.com [email protected]:
    yakında bizde tomar tomar bir canta türk lirasıyla gezeriz 100 dolar 4.700 tl aştı yahu 4.700 tl. ABD birtane kagıt parası 100 Dolar bence piyasayı dolardan kaldırmamız gerekir tüm islemleri ve alım satım ic piyasada türk lirası ile hesaplanması gerekir. doları selbes piyasadan kalkması lasım 3 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    bizim ekonomist ne der acaba 0 0 Yanıtla
  • Korhan KAYHAN Korhan KAYHAN:
    Türkiye de farklı değil, yakında İran'dan daha kötü olacaktır.Turkiyede 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu

15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:21
Leroy Sane’den Galatasaray’ı kızdıracak hamle
Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:53:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement