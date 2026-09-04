AB üyesi Kos, Sırbistan ziyaretini Mladic cenazesi nedeniyle iptal etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Sırbistan'ın "Bosna Kasabı" olarak adlandırılan Ratko Mladic için üst düzey cenaze töreni düzenleme kararının AB değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, Sırbistan'a planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Kos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Mladic, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından hüküm giymiş bir savaş suçlusudur." ifadesini kullandı.

Mladic'in cenazesinin Belgrad'a getirilmesinin Avrupa'ya yakın tarihin en karanlık sayfalarını hatırlattığına dikkati çeken Kos, "Ölümünün ardından gerçekleştirilen yüceltme ve övgü gösterileri, AB yolunun üzerine inşa edildiği değerlerle bağdaşmamaktadır. Bu yol, geçmişle yüzleşmeyi, gerçek anlamda uzlaşmayı ve savaş suçlarının mağdurlarına saygı göstermeyi gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Kos, ortak geleceğin temelini oluşturan değerlerin müzakere konusu olmadığının altını çizerek, "Bu çerçevede, planladığım Sırbistan ziyaretini şu aşamada gerçekleştirmeme kararı aldım." bilgisini verdi.

Sırbistan, sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic'in insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde 27 Ağustos'ta ölmesinin ardından cenaze törenini üst düzeyde düzenleme kararı aldığını duyurmuştu.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel televizyon programında, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi kabul ediliyordu.