Almanya'da enerji şebekelerine yönelik sabotaşlara karşı polis alarm seviyesini yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da enerji şebekelerine yönelik sabotaşlara karşı polis alarm seviyesini yükseltti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Leipzig Havalimanı'na dron saldırısı girişiminin ardından, Dormagen'deki bir enerji tesisinde kısa devreye yol açma girişimi tespit edildi ve eylemi üstlenen mektup bulundu. Güvenlik güçleri alarm seviyesini en üst düzeye çıkarırken, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı.

Almanya'da enerji altyapısına yönelik peş peşe sabotaj girişimleri güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Dormagen'deki bir enerji tesisinde kısa devre oluşturulmaya çalışıldığı belirtilirken, saldırıları üstlendiği öne sürülen bir mektupta başka bir trafo merkezinin de hedef gösterilmesi üzerine polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Almanya'da Leipzig Havalimanı'na yönelik dron saldırısı girişiminin ardından kritik altyapıya ilişkin güvenlik endişeleri arttı. Alman basınında yer alan haberlere göre, bu kez ülkenin farklı noktalarındaki elektrik şebekeleri ve trafo merkezleri sabotaj girişimlerinin hedefi oldu.

ENERJİ TESİSİNDE SABOTAJ GİRİŞİMİ

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Dormagen kentinde bulunan bir enerji tesisinde kısa devreye yol açmaya yönelik girişim tespit edildi.

Olayın ardından polise eylemi üstlenen bir mektup ulaştığı belirtildi. Güvenlik güçleri, mektubun içeriği ve diğer sabotaj girişimleri arasındaki olası bağlantıları araştırmaya başladı.

Almanya'nın kuzeyindeki Ganderkesee kasabasında bulunan bir trafo istasyonu da şüpheli durumlar nedeniyle güvenlik çemberine alındı.

YENİ SALDIRI TEHDİDİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın genişletilmesiyle Aachen yakınlarındaki Weisweiler trafo merkezi de incelemeye alındı. Emniyet yetkilileri, üstlenme mektubunda bu tesise yönelik yeni bir saldırı tehdidinin bulunduğunu açıkladı.

Ekipler bölgede olası ateşleme mekanizmaları ve sabotaj düzenekleri için arama yaptı.

Mektupta saldırıların gerekçesi olarak fosil yakıtlarla mücadelenin gösterildiği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAMA

Polis, sabotajların arkasında Gevelsberg kentinde yaşayan bir erkeğin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

4 BİN 200 MEGAVATLIK KAPASİTE DEVRE DIŞI KALMIŞTI

Almanya'da enerji altyapısına yönelik başka sabotaj vakaları da hafta içinde kayıtlara geçti. Bergheim'daki bir trafo merkezine yönelik vandalizm nedeniyle toplam 4 bin 200 megavat kapasiteli linyit santrali üniteleri geçici olarak elektrik şebekesinden çıkarıldı.

Brandenburg eyaletinde ise kritik yüksek gerilim hatlarından birinin iletken maddeler içeren düzeneklerle hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Almanya, Enerji, Polis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da enerji şebekelerine yönelik sabotaşlara karşı polis alarm seviyesini yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Girne’deki faciada kahreden detay Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş
Belçika’da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü Kardeşinden “ırkçı saldırı“ iddiası Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden "ırkçı saldırı" iddiası
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti
Trafikte dehşet anlar Seyir halindeki Tır’ın dorsesi yola devrildi Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi
Çin’de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı
İstanbul Valiliği’nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt İstanbul Valiliği'nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt
Savaşı kızıştıran tehdit: Sizi taş devrine göndeririz Savaşı kızıştıran tehdit: Sizi taş devrine göndeririz
Dere yatağına uçan otomobil hurdaya döndü Dere yatağına uçan otomobil hurdaya döndü
İBB Davası’nda yeni aşamaya geçildi Tutuklular tahliye talep etti İBB Davası'nda yeni aşamaya geçildi! Tutuklular tahliye talep etti
Dev pizza zinciri resmen satıldı Türkiye için sürpriz gelişme Dev pizza zinciri resmen satıldı! Türkiye için sürpriz gelişme
Sürücülerin canını sıkacak haber Akaryakıta peş peşe zam Sürücülerin canını sıkacak haber! Akaryakıta peş peşe zam

11:41
Wanda Nara’dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor
Wanda Nara'dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor?
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:25
Zehra Güneş’in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
Zehra Güneş'in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:58
Kaç maç ceza alacaklar Fenerbahçe’de gözler UEFA’da
Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
10:49
Trabzonspor Richarlison’un başını yaktı
Trabzonspor Richarlison'un başını yaktı
10:38
Kraldı, ortada kaldı Mauro Icardi’ye şok üstüne şok
Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok
10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 11:50:42. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da enerji şebekelerine yönelik sabotaşlara karşı polis alarm seviyesini yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement