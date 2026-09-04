Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan bir lojistik merkezi ile limanlar ve gemileri vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürdüğü lojistik merkez, liman altyapısı, iki kuru yük gemisi ve bir trafo merkezini vurduğunu açıkladı. Saldırıların yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'daki çeşitli hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre saldırılarda havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

KİEV'DEKİ LOJİSTİK MERKEZ VURULDU

Rusya, Kiev bölgesindeki Gatnoye yerleşiminde bulunan EKO-Avtotehniks lojistik merkezini hedef aldığını bildirdi. Moskova yönetimi, merkezin depolarında çift kullanımlı ürünlerin saklandığını ve dağıtıldığını öne sürdü.

İKİ LİMANDA GEMİLER HEDEF ALINDI

Açıklamaya göre Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'nda askeri amaçlı ürün taşıdığı öne sürülen bir kuru yük gemisi vuruldu.

Çornomorsk Limanı'nda ise Batı yapımı silah taşıdığı belirtilen başka bir kuru yük gemisinin yanı sıra askeri malzeme deposu ve Ukrayna ordusu için kullanılan yakıt aktarma terminalinin hedef alındığı açıklandı.

TRAFO MERKEZİ DE VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Mirnoye yerleşiminde bulunan Novoodesskaya elektrik trafo merkezinin de saldırıda vurulduğunu bildirdi.

Rusya'nın açıkladığı hedeflerin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin Ukrayna tarafından henüz bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Odessa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu - Son Dakika

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