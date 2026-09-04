Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı

Tesla’nın sürücüsüz taksi modeli Cybercab, ABD’nin Austin kentinde yolcu taşımaya başladı. Şu anda yaklaşık 45 araç görev yaparken Tesla, önümüzdeki aylarda filoyu büyütmeyi planlıyor.

Cybercab’in en dikkat çekici özelliği ise direksiyon ve pedallarının bulunmaması. Araç, 9 kamera ve kabin içi radar sistemiyle çevresini algılarken otonom sürüş bilgisayarı AI4.5, 64 GB RAM ile çalışıyor. Fren sisteminde ise brake-by-wire teknolojisi kullanılıyor.

MALİYETİ 30 BİN DOLARIN ALTINDA OLACAK

Filo kullanımı için tasarlanan Cybercab’de 48 kWh kapasiteli NMC batarya bulunuyor. 528 adet 4680 hücreden oluşan batarya, 163 kW güç üreten önden çekişli motoru besliyor. Motorun nadir element içermediği, önceki çözümlere göre yüzde 18 daha küçük ve yüzde 25 daha hafif olduğu belirtiliyor.

Tesla, aracın üretim maliyetini 30 bin doların altında tutmayı hedefliyor. Üretimde tek parça alüminyum döküm ve “Unboxed Process” yöntemi kullanılırken üretimin yaklaşık yüzde 80’inin otonom olması planlanıyor. Termal yönetim sistemindeki Super Manifold V3 ise yüzde 38 daha yüksek verimlilik sağlıyor.