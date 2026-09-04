Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı

Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla’nın uzun süredir geliştirdiği sürücüsüz taksi modeli Cybercab, Austin’de hizmet vermeye başladı. Şimdilik yaklaşık 45 araçla yollarda olan Cybercab’in filosunun önümüzdeki aylarda genişletilmesi planlanıyor.

Tesla’nın sürücüsüz taksi modeli Cybercab, ABD’nin Austin kentinde yolcu taşımaya başladı. Şu anda yaklaşık 45 araç görev yaparken Tesla, önümüzdeki aylarda filoyu büyütmeyi planlıyor.

Cybercab’in en dikkat çekici özelliği ise direksiyon ve pedallarının bulunmaması. Araç, 9 kamera ve kabin içi radar sistemiyle çevresini algılarken otonom sürüş bilgisayarı AI4.5, 64 GB RAM ile çalışıyor. Fren sisteminde ise brake-by-wire teknolojisi kullanılıyor.

MALİYETİ 30 BİN DOLARIN ALTINDA OLACAK

Filo kullanımı için tasarlanan Cybercab’de 48 kWh kapasiteli NMC batarya bulunuyor. 528 adet 4680 hücreden oluşan batarya, 163 kW güç üreten önden çekişli motoru besliyor. Motorun nadir element içermediği, önceki çözümlere göre yüzde 18 daha küçük ve yüzde 25 daha hafif olduğu belirtiliyor.

Tesla, aracın üretim maliyetini 30 bin doların altında tutmayı hedefliyor. Üretimde tek parça alüminyum döküm ve “Unboxed Process” yöntemi kullanılırken üretimin yaklaşık yüzde 80’inin otonom olması planlanıyor. Termal yönetim sistemindeki Super Manifold V3 ise yüzde 38 daha yüksek verimlilik sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    yüksek vergiler sayesinde Türkiye'de en az 60 Bin dolara satışa çıkar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:21:58. #7.13#
SON DAKİKA: Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement