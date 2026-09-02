Sen misin robota ters yapan! Neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Sen misin robota ters yapan! Neye uğradığını şaşırdı

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Bir mağazada bir kişinin ittiği insansı robot, yeniden doğrulduktan sonra adamın üzerine yönelerek tekme atıp darbetmeye çalıştı. Robotun hareketlerini sürdürmesi üzerine çalışanlar araya girerek cihazı güçlükle yere yatırıp kontrol altına aldı.

Bir mağazada müşteri ile insansı robot arasında yaşanan olay paniğe neden oldu. Müşterinin robotu itmesiyle başlayan olay, robotun yeniden harekete geçerek kendisini iten kişiye yönelmesiyle farklı bir boyuta taşındı.

ROBOT KENDİSİNİ İTEN KİŞİYE YÖNELDİ

İtilmesinin ardından yeniden doğrulanıp harekete geçen insansı robot, kendisini iten müşterinin üzerine doğru ilerledi ve tekme atıp darbetmeye çalıştı. Robotun müşteriye doğru hareketini sürdürmesi üzerine mağazada bulunan kişiler araya girdi.

ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ

Robotun ilerlemesini engellemek isteyen birden fazla kişi, cihazı tutarak kontrol altına almaya çalıştı. Müdahaleye rağmen hareket etmeyi sürdüren robot, çevredekiler tarafından yere yatırıldı.

Yaşanan olayda herhangi bir kişinin yaralanıp yaralanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

NEDEN YÖNELDİĞİ BİLİNMİYOR

Robotun müşteriye doğru hareket etmesinin saldırı amaçlı programlanmış bir davranış mı yoksa denge ve hareket sisteminin verdiği teknik bir tepki mi olduğu bilinmiyor.

Olayın yaşandığı mağazanın konumu, robotun modeli ve olaya ilişkin resmi bir açıklama konusunda da doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Bu nedenle “robot sinirlendi”, “intikam aldı” veya “müşteriye saldırmaya karar verdi” gibi ifadeleri olgu olarak kullanmamak daha doğru.

Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Robot Sen misin robota ters yapan! Neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Adem Yurttas Adem Yurttas:
    Tehdidi anladı savunmaya geçti 0 0 Yanıtla
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