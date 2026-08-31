Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
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Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi sonrası bazı kullanıcıların “Keşke ölseydi”, “Niye kurtardınız?” ve “Tüh yine ölmedi” şeklindeki paylaşımlar yaptığını belirten abisi Can Yılmaz bu duruma tepki gösterdi. Can Yılmaz, “Kimsenin Cem’i sevme mecburiyeti yok” diyerek eleştiri ile bir insanın ölümünü dilemenin aynı şey olmadığını söyledi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar tepki çekti. Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili geçmiş olsun mesajlarının yanı sıra “Keşke ölseydi”, “Niye kurtardınız?” ve “Tüh yine ölmedi” gibi ifadelerin de kullanıldığını belirterek sert tepki gösterdi.

“KİMSENİN CEM’İ SEVME MECBURİYETİ YOK”

Can Yılmaz, yaptığı paylaşımda son iki gündür çok sayıda iyi dilek mesajı aldıklarını belirterek bunları gönderenlere teşekkür etti. Ancak bazı mesajların kendilerini şaşırttığını ve üzdüğünü ifade etti.

Yılmaz, “Kimsenin Cem’i sevme mecburiyeti yok” diyerek, kardeşinin yaptığı işlerin veya fikirlerinin eleştirilebileceğini ancak ölümünün istenmesinin farklı bir noktaya işaret ettiğini söyledi.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

“FİKİR FARKI DEĞİL, İNSANLIKLA İLGİLİ”

Can Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz, fikirlerine katılmayabilirsiniz, kendisinden hiç hoşlanmayabilirsiniz. Ama bir insanın ölümünü dilemek bunların devamı değil. Başka bir yere ait.”

Yılmaz, “Senden hoşlanmıyorum” demekle “Keşke ölseydin” demek arasında yalnızca bir fikir ayrılığı bulunmadığını, bunun insanlık açısından çok daha ciddi bir mesafe olduğunu vurguladı.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

“BUNLARI YAZANLAR KENDİLERİNİ KÖTÜ İNSAN OLARAK GÖRMÜYOR”

Can Yılmaz, kendisini en fazla düşündüren noktanın ise söz konusu mesajları yazan kişilerin günlük hayatlarında kendilerini kötü insanlar olarak görmemeleri olduğunu belirtti.

Yılmaz, bu kişilerin sevdikleri ve üzüldükleri insanların bulunduğunu ancak hiç tanımadıkları birinin ölümünü dilemekte sakınca görmediklerini ifade ederek, “Ama hiç tanımadıkları birinin ölümünü isteyebiliyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

Anjiyografi, Kalp Krizi, Can Yılmaz, Cem Yılmaz, Çanakkale, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Cem Yılmaz Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi - Son Dakika

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