Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi - Son Dakika
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Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan ittifakın İstanbul'daki ilk toplantısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Müşterek faaliyetler aracılığıyla, savunma sanayi iş birliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerinin ve silahlı kuvvetlerinin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacaklardır." denildi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İLK TOPLANTI İSTANBUL'DA

Toplantının ardından Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı’nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’yla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da bir araya gelmişlerdir.

Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

"ÜÇ ÜLKE, BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAK"

Üç ülke, bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Mekke Anlaşması’nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etmektedir. Bu hedef doğrultusunda, krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere, gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretleri desteklemeyi sürdüreceklerdir.

Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Bugün, üç ülke, dayanışmalarını güçlendirecek, kollektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlayacak, adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik bölgesel gayretlere ve iş birliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacak şekilde, Mekke Anlaşması kapsamındaki iş birliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalmışlardır.

Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan’da bir Genel Sekreter’in başkanlığında Sekretarya kurulacaktır. Sekretarya’ya, ilk olarak, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nden, üç yıl süreyle görev yapacak bir Genel Sekreter başkanlık edecektir.

Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

"SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞILACAK"

Müşterek faaliyetler aracılığıyla, savunma sanayi iş birliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerinin ve silahlı kuvvetlerinin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacaklardır. Üç ülke, Mekke Anlaşması’nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaklardır."

Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının ardından yaptığı açıklamada hem Mekke Savunma İttifakı'nın yol haritasını anlattı hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik mesajlar verdi.

Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

"NETANYAHU TEHDİDİYLE ULUSLARARASI SİSTEM SAVAŞMALI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm Netanyahu'ya yönelik sözleri oldu. Fidan, "İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır. Benim mesajım bu." ifadelerini kullandı.

Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İTTİFAKIN RESMİ ADI BELLİ OLDU

Fidan, toplantıda yeni savunma yapılanmasının resmi adı konusunda da mutabakata varıldığını açıkladı. Bakan Fidan, "Bugün itibarıyla anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık: Mekke Savunma İttifakı. Büyük bir uyum içerisinde ve derinlik içerisinde toplantıda kardeşlerimiz görüşlerini ifade etti. Burada alınan kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

"İTTİFAK BÖLGEDEKİ TÜM DEVLETLERE AÇIK"

Mekke Savunma İttifakı'nın herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığının altını çizen Fidan, yapılanmanın savunma temelli olduğunu söyledi. İttifakın devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğüne saygı ve içişlerine müdahale etmeme ilkelerine dayandığını ifade eden Fidan, bölgedeki devletlere kapının açık olduğunu belirtti. Fidan, "İttifak, devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile içişlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını aksine bu temel ilkelere yad eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İttifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz ama tabii bu da süreç içerisinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

"BÖLGEDEKİ BELİRSİZLİĞİN AZALACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Yeni ittifakın bölgesel güvenliğe etkisine ilişkin de konuşan Fidan, "Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz." dedi. 

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Pakistan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Mekke, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ahmet mermer ahmet mermer:
    3 ulkeyede hayirli olsun butun alanlarda tek ses olur insALLAH. 2 4 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    ABD nin sesi 2 0
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Ürdün Mısır Katar ve Suriye dahil olmalı bu sürece ... Vadedilmiş topraklar Rüya oldu israile 1 1 Yanıtla
  • Tılsım Avcısı. Tılsım Avcısı.:
    Anlasma ile antlasma arasindaki fark'ı dahi bilmeyen bir haber sitesi........ 0 0 Yanıtla
  • Turan Oluc Turan Oluc:
    bu anlaşmada İran kesinlikle olmalı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi - Son Dakika
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