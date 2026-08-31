Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde iki gün önce kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz hastanedeki tedavisi tamamlandı. Durumu stabil olan Yılmaz akşam saatlerinde taburcu edildi.

Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz taburcu oldu.

KALP KRİZİ SONRASI ANJİYO

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesinde sevk edilerek burada anjiyo oldu.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı.

CEM YILMAZ TABURCU OLDU

Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Durumu stabil olan Cem Yılmaz, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak bugün saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu

El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılan Cem Yılmaz'ın operasyonunu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, operasyonun ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Cem bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şuan durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur" dedi.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu

"BİR İNSANIN GEÇİREBİLECEĞİ BÜYÜK KALP KRİZLERİNDEN BİRİYLE GELDİ"

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ercan Akşit, "Şu anda bilinci açık. Bize bilinci açık geldi. Anjiyosu da çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uygulayarak 40 dakika içinde yatağına aldık. Kana kontrolünü sağladık. El bileğinden anjiyo kılıfını çektik. Şu anda yatağında istirahat ediyor. Şu anda bütün işlemleri üniversitemizde başarıyla gerçekleştirildi. Buradan diğer hastalarımız gibi 2 gün sonra taburcu olabilir. Durumu böyle stabil giderse. Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Şu an diğer yan damar içinde ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağına aldık. Burada herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkes Ayvacık'tan itibaren, göğüs ağrısı başladığında beri güzel müdahale etmiş Cem Bey’e" demişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • HAKAN AKBABA HAKAN AKBABA:
    devlete atar tutar devletin hastanesine ilk gider muhane olur 0 0 Yanıtla
  • Serkan Kaya Serkan Kaya:
    sigarayı bırakır inşallah 0 0 Yanıtla
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