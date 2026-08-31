İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var
İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde, PJAK terör örgütü bir köye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde, terör örgütü PJAK mensuplarının bir köye düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
ÇOK SAYIDA KÖYLÜ YARALANDI
İran'ın Fars Haber Ajansına göre, Merivan ilçesine bağlı Deri köyünden bir grup vatandaş, tarım ve dağlık alanlarda bitki toplama faaliyetlerinin ardından evlerine dönerken terör örgütü PJAK'a mensup teröristlerin saldırısına uğradı.
Saldırıda bazı bölge sakinlerinin yaralandığı aktarılırken daha fazla bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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