İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var

İran\'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var
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İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde, PJAK terör örgütü bir köye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde, terör örgütü PJAK mensuplarının bir köye düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA KÖYLÜ YARALANDI

İran'ın Fars Haber Ajansına göre, Merivan ilçesine bağlı Deri köyünden bir grup vatandaş, tarım ve dağlık alanlarda bitki toplama faaliyetlerinin ardından evlerine dönerken terör örgütü PJAK'a mensup teröristlerin saldırısına uğradı.

Saldırıda bazı bölge sakinlerinin yaralandığı aktarılırken daha fazla bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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