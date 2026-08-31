Amedspor-Trabzonspor mücadelesinin ilk 11\'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. İki takım, A takım düzeyinde ilk kez kozlarını paylaşacak.

MAÇ SAAT 21.30'DA

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Amedspor: Lafont, Umut Meraş, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Diagne.

Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu.