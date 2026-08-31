Vlahovic kadroda mı? İşte Beşiktaş'ın Çorum FK maçı 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak.
MAÇ SAAT 21.30'DA
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.
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