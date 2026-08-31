Emre Belözoğlu\'ndan yabancı kuralı tepkisi: Galatasaray...

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

''YABANCI KURALI BİZİ ÇOK ZORLUYOR''

Emre Belözoğlu, kadrolarında 16 yabancı oyuncu bulunduğunu ve kural gereği 2 oyuncuyla yolları ayırmak zorunda olduklarını belirterek, "Bizim kendimize göre oluşturduğumuz kampla beraber bir sürecimiz vardı ama bizim 4 tane oyuncumuz sakat. Bugün baktığınızda çok zor bir karar olsa da mevcut iki tane yabancı oyuncumuzla vedalaşacağız. Ne kulübün ne benim böyle bir isteğimiz var ama bu yabancı kuralı da bizi çok zorluyor.'' dedi.

''KEREM'İ YABANCI STATÜSÜNDE OYNATIYORUM, G.SARAY...''

Kerem Demirbay'ın yabancı statüsünde sayıldığını belirten genç hoca, Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan'ın yabancı sayılmamasını örnek göstererek, ''Oyuncu tercih ederken ne yazık ki bu Türk oyuncularımızı destekleyelim, onların yanında olalım ama yani bu kuralı da birazcık bence gevşetmek ve genişletmek lazım. İlkay, o da bizim kardeşimiz, Galatasaray’da oynuyor, Türk statüsünde oynuyor. Kerem Demirbay, onun da annesi babası Türk. Öz Türk hem de. Baktığınızda özü Türk yani. Yabancı statüsünde oynuyor. Mecbur kaldığımız bazı hamleler yapmak durumunda kalıyoruz. İki tane bugün oyuna giren ve takıma çok katkı veren Diabate gibi oyuncularımdan vazgeçmek durumunda kalacağız. 16 tane yabancımız oluyor. Genç oyunculara yatırım yaptı kulüp, onlardan vazgeçemiyoruz. Bugün bir Türk pasaportuna sahip bir oyuncu Makedonya Milli Takımı'nı seçemez mi? Kosova Milli Takımı'nı seçemez mi? Onu seçtiği zaman elinde Türk pasaportu olmasına rağmen nasıl yabancı statüsünde mi oynayacak? Bu kadar basite indirgenmiş bir kural, kulüplere dikte edilmiş bir süreç. Ben anlam veremiyorum. Kulüpleri yönetenler, bu federasyonu yönetenler. Burada nasıl bir birliğe varamıyorlar, nasıl beraber hareket edemiyorlar? Biz neden bugün Shomurodov gibi bir oyuncu. Biz yıllarca bu coğrafyada bu insanlara hamilik etmedik mi? Neden Türk statüsünde oynamıyor? Türk oyuncuları korurken onları bence bu kadar tembelleştiren bir süreci de inşa ettiğinin farkında değil mi yani bu kararı alanlar? Bence çok doğru bir karar değil. Ben Kerem Demirbay'ı yabancı statüsünde oynatıyorum, Galatasaray İlkay'ı Türk statüsünde oynatıyor. Tarih koyulmuş, 2015 öncesi sonrası. Bu ne yani? Ne bu yani? Babası Türk, anası Türk ikisinin de. Biz niye böyle bir süreç yaşıyoruz? Diğer oyuncu kardeşlerimiz, Türk pasaportu olanlar, milli takımı seçemeyen oyuncular. Bugün Makedonya'yı seçemez mi? Onlar da bizim kardeşimiz değil mi? Bosna'yı seçemez mi? Kosova'yı seçemez mi? Bu oyuncular onları seçti mi yabancı statüsünde mi oynayacaklar? Yani çok doğru bulmuyorum. Mecbur kaldığım sistem, düzenle maça çıktım.'' sözlerini sarf etti.