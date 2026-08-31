Villalardan nereye... Türkiye'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak - Son Dakika
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Villalardan nereye... Türkiye'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak

Villalardan nereye... Türkiye\'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak
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Beşiktaş'ın eski golüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Bodrum FK'da kulüp başkanı Taner Ankara, tesisleşme sorunlarına dikkat çekti. Aboubakar'ın kalacağı yeri açıklayan Taner Ankara, ''Ben dünya yıldızını getirdim, şu anda konteynerde kalacak'' dedi.

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Kulübün geleceği, yapılan transferler ve Bodrum’un takıma sahip çıkması gerektiği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ankara, geçmişte yaşanan kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı.

''BODRUMSPOR'UN KENETLENMESİ GEREKİYOR''

Kulübün sürdürülebilirliği için Bodrum’un tüm dinamiklerinin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Ankara, yaklaşık 8 aydır destek arayışında olduklarını söyledi. Ankara, "4 ortak olarak yalnızca bu taraftar için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu 4 transferi yaptık. Her biri birbirinden değerli oyuncular. Her biri para için değil, fedakarlık için geldi. Ancak kaynakla ilgili sıkıntımız var. Oyuncu transfer etmek kolay bir şey değil, maliyetler çok yüksek. Biz mücadelemize devam ediyoruz, ensemizi karartmıyoruz. Ancak bundan sonrasında ilçe ile Bodrumspor’un kenetlenmesi gerekiyor" dedi.

Villalardan nereye... <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak

''HERKES HAKLI, BODRUMSPOR HAKSIZ''

Yaklaşık 8 aydır başta mülki amirlikler olmak üzere Ticaret Odası ve STK’larla çok sayıda görüşme yaptığını, geçmişte yaşanan kırgınlıkların artık geride bırakılması gerektiğini söyleyen Başkan Ankara, "Daha evvelki yönetimler vardı, o vardı, bu vardı. Kızgınlıklar, küskünlükler var. Ben bizzat herkesten özür diledim. Herkes haklı, Bodrumspor haksız. Bunu da kabul ediyorum. Ama yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Lütfen el ele olalım. Birlik, beraberlik içinde olalım. ‘Bana ne’ demeyelim" diye konuştu.

Villalardan nereye... Türkiye'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak

"BODRUMSPOR BU İLÇENİN KALBİDİR, HEYECANIDIR''

Bodrum FK’nın yalnızca bir futbol kulübü olmadığını belirten Ankara, kulübü sosyal bir proje olarak gördüklerini söyledi. Ankara, "Bu proje, Bodrumspor bir futbol kulübü değildir, bir sosyal sorumluluk projesidir. Hepimizin çoluğu, çocuğu, annesi, babası var. Beraber vakit geçirebileceğimiz, kötü alışkanlıklardan kurtulmamız için spor şart. Sporun da mabedi Bodrum Şehir Stadyumu. Bodrumspor bu ilçenin kalbidir, heyecanıdır" ifadelerini kullandı.

''DÜNYA YILDIZINI GETİRDİM, ŞU ANDA KONTEYNERDE KALACAK''

Bodrum FK’nın tesis sorununa da dikkat çeken Ankara, Vincent Aboubakar’ın konaklama şartları üzerinden kulübün yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne serdi. Ankara, "Ben dünya yıldızını getirdim, şu anda konteynerde kalacak. Bir oraları çekelim. Bir sonraki toplantıyı hep beraber orada yapalım. Oralara da bir bakalım" dedi.

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Son Dakika Spor Villalardan nereye... Türkiye'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Hiç gazel anlatma, Bodrum dünyada eşi benzeri olmayan tatil deyince insanın aklına ilk gelen yer, onca yıldızlı oteller var, sponsor olanlarda bi oda verememiş mi senin dünya yıkdızına onun için boş konuşmussun, diyelim ki süper lige çıktın o zaman ne yapacaksın hadi onuda anlat bize 1 0 Yanıtla
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