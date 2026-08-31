Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha - Son Dakika
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Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha

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Her yıl on binlerce Türk'ün ziyaret ettiği Roma'da yaşanan hırsızlık vakalarına bir yenisi eklendi. İtalya'ya giden Türk turist, arkadaşına ait otomobili gündüz saatlerinde Roma'nın merkezi bir noktasına bıraktıklarını, yaklaşık iki saat sonra döndüklerinde aracın camının kırıldığını ve içerideki 3 valiz ile büyük bir çantanın çalındığını anlattı.

Roma'da Türk turistin yaşadığı hırsızlık, İtalya seyahatini kabusa çevirdi. Türk turist aracın camının kırılarak içeride bulunan tüm eşyalarının çalındığını söyledi.

GÜNDÜZ VAKTİ ARACIN CAMINI KIRDILAR

Türk turist, olayın Roma'nın merkezi bir noktasında, nehir kenarında meydana geldiğini anlattı. Erkek arkadaşına ait otomobili çok sayıda aracın bulunduğu bir noktaya saat 12.00 sıralarında bıraktıklarını belirten turist, yaklaşık iki saat dolaştıktan sonra geri döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini söyledi. Türk turist, "Burada gündüz vakti camı kırıp aldılar her şeyi." ifadelerini kullandı. Hırsızların aracın camını kırdıktan sonra kapıyı açtığını belirten turist, 3 valiz ve bir büyük çantanın çalındığını aktardı.

Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha

"AKLINIZA GELEBİLECEK HER ŞEY ÇALINDI"

Turist, kaybettiği eşyaların yalnızca kısa süreli Roma tatili için yanında bulunanlardan oluşmadığını belirtti. İtalya'nın ardından birkaç ay Finlandiya'da kalacağını anlatan Türk vatandaşı, bu nedenle yanında çok sayıda kişisel eşyasının bulunduğunu söyledi. Yaşadığı kaybı, "Yani aklınıza gelebilecek her şey çalındı." sözleriyle anlatan turist, "Kışlık kıyafetlerim, parfümlerim, makyaj malzemelerim bile sadece 2.000 euro eder." dedi. 

"SENELERCE ÇALIŞIP ALDIĞIM HER ŞEYİM KAYBOLDU"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan turist, "Ya tabii ki bu durumda şey diyorum hani cana geleceğine mala gelsin ama senelerce çalışıp aldığım hani bir bitirdiğim her şeyim kayboldu." ifadelerini kullandı. Çalınan cihazlarını uzaktan silmeye çalıştığını belirten Türk turist, "iPhone'u buldan cihazlarımı silmeyi denedim. İnternete bağlandıklarında sanırım içindeki tüm verileri silecekler." dedi.

Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha

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Son Dakika Roma Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    İyi olmuş 2 2 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    canin sağolsun, hırsızı bulursak sana nasıl ulaşacağız 2 1 Yanıtla
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