Cem Yılmaz Anjiyo Oldu - Son Dakika
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Cem Yılmaz Anjiyo Oldu

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kalp krizi nedeniyle anjiyo ve stent işlemi geçirerek hastaneye yattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde rahatsızlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyoya alındı.

EL BİLEĞİNDEN STENT VE BALON TAKILDI

El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılan Cem Yılmaz'ın operasyonunu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, "Cem bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şuan durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur" dedi.

Cem Yılmaz Anjiyo Oldu

"BİR İNSANIN GEÇİREBİLECEĞİ BÜYÜK KALP KRİZLERİNDEN BİRİYLE GELDİ"

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ercan Akşit, "Şu anda bilinci açık. Bize bilinci açık geldi. Anjiyosu da çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uygulayarak 40 dakika içinde yatağına aldık. Kana kontrolünü sağladık. El bileğinden anjiyo kılıfını çektik. Şu anda yatağında istirahat ediyor. Şu anda bütün işlemleri üniversitemizde başarıyla gerçekleştirildi. Buradan diğer hastalarımız gibi 2 gün sonra taburcu olabilir. Durumu böyle stabil giderse. Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Şu an diğer yan damar içinde ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağına aldık. Burada herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkes Ayvacık'tan itibaren, göğüs ağrısı başladığında beri güzel müdahale etmiş Cem Bey’e" dedi.

Cem Yılmaz Anjiyo Oldu

NE OLDU?

Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Göğüs ağrısı şikâyeti yaşayan 53 yaşındaki Yılmaz'ın anjiyo işlemine alındığı bildirildi. 

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun kontrol altına alındığı belirtilen Cem Yılmaz, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Cem Yılmaz Anjiyo Oldu

BAKAN MEMİŞOĞLU: GENEL DURUMU İYİ 

Gelişmenin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum'' ifadelerine yer verdi. 

Cem Yılmaz Anjiyo Oldu

AĞABEYİNDEN AÇIKLAMA

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da kardeşinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Cem Yılmaz’ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" 

Cem Yılmaz Anjiyo Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Cem Yılmaz Anjiyo Oldu - Son Dakika

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