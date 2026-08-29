Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi

Galatasaray, Göztepe\'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 yenerek 7 puana yükseldi. Göztepe ise 1 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-2 kazandı.

JANKAT YILMAZ BAŞARILI

13. dakikada Bokele'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarındaki Henrique'nin kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ

16. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Henrique, meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Miroshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi

SARA'NIN ŞUTU DİREK DİBİNDEN DIŞARIDA

31. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ortasında, Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayında buluşan Sara'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.

SKORA DENGE GELDİ

33. dakikada Galatasaray, beraberliği sağladı. Sallai'nin ceza yayı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Torreira'nın kafayla içeriye çevirdiği top altıpas içindeki Sanchez'e çarparak ağlarla buluştu.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, 55. dakikada öne geçti. Osimhen, gelen topu topukla ceza sahasındaki Sara'ya bıraktı. Sara'nın yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Mücadelenin 59. dakikasında Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Sara'nın sol kanattan yaptığı ortada Göztepe kalecisi Gugeshashvili topu elinden kaçırdı. Batrakov, Jakobs ve Osimhen'in pozisyonlarının ardından Yunus Akgün'ün vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Seken topu Barış Alper Yılmaz tamamladı ancak Gugeshashvili bir kez daha başarılı oldu.

RAMS PARK'TA FARK İKİYE ÇIKTI

60. dakikada Hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen izleme önerisinin ardından pozisyonu ekrandan inceledi Bir önceki pozisyonda Osimhen'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Akonnor'un müdahalesini penaltı olarak değerlendiren Türkmen, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Nijeryalı, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı.

Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi

GÖZTEPE'Yİ UMUTLANDIRAN GOL

65. dakikada Göztepe farkı bire indirdi. Arda Kurtulan'ın taçtan gönderdiği uzun top savunmadan sekti ve bir anda Juan'ın önünde kaldı. Yıldız golcünün vuruşunda top ağlarla buluştu.

3 PUAN GALATASARAY'IN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri puanını 7'ye yükseltti. Stoilov'un ekibi ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. 

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    osihmen yere attikca kendini ya faul Aldi ya penalti. bizimligin gecerliligi yok. 9 8 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    nasıl bir güç var arkasında hakemde yok var da yok ben buradan cumhurbaskanimiza sesleniyorum bu nasıl bir yapı lütfen 8 6 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    kuşlar ağlamaya başlamış yine. her yıl olduğu gibi. ağlama sezonu açılmıştır. 5 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Aslan Cimbom ???????? 3 4 Yanıtla
  • ares se ares se:
    zor mu? 4 0 Yanıtla
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