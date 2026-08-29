Galatasaray\'ın iki rakibi karşılaştı! PSG\'den inanılmaz geri dönüş

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain ile Lille kozlarını paylaştı. Lille'in sahasında oynanan karşılaşma nefes kesen bir sona sahne olurken mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

LILLE 2-0'I BULDU

Ev sahibi Lille, 21. dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Lille, 84. dakikada Dilane Bakwa'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın son bölümüne 2-0 geride giren PSG ise pes etmedi.

PSG 5 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Paris Saint-Germain'in geri dönüşünü Vitinha başlattı. Portekizli yıldız 90+1. dakikada ağları havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. PSG, yalnızca 4 dakika sonra bir kez daha golü buldu. Marquinhos, 90+5. dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı ve takımına bir puanı getirdi.

BERKE ÖZER KALEYİ KORUDU

Lille'de milli kaleci Berke Özer, PSG karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca takımının kalesini korudu. Lille, 84. dakikada 2-0 öne geçmesine rağmen maçın uzatma bölümünde yediği iki golle galibiyeti kaçırdı.

İKİSİ DE GALATASARAY'IN RAKİBİ

Karşılaşmanın Galatasaray açısından da ayrı bir önemi bulunuyor. PSG ve Lille, sarı-kırmızılıların 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri arasında yer alıyor. Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki diğer rakipleri Barcelona, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Stuttgart ve AEK.

PSG İKİNCİ HAFTADA DA KAZANAMADI

Bu sonuçla PSG, Ligue 1'de iki hafta sonunda 2 puana ulaştı. Lille ise puanını 4'e yükseltti. Ligin gelecek haftasında PSG sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Lille ise Toulouse deplasmanına konuk olacak.