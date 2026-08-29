Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibini parçaladılar - Son Dakika
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibini parçaladılar

Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi rakibini parçaladılar
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakiplerinden Stuttgart, Bundesliga'nın açılış haftasında ağır bir yenilgi aldı. Alman devi Bayern Münih, sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 5-1 mağlup ederek sezona fırtına gibi başladı. Stuttgart, Devler Ligi'nde Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih deplasmanına çıktı. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih rakibini 5-1'lik skorla dağıttı. Stuttgart böylece yeni sezona ağır bir mağlubiyetle başladı.

ÖNCE EŞİTLİĞİ YAKALADI, SONRA DAĞILDI

Bayern Münih, 21. dakikada Dayot Upamecano'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Stuttgart, 52. dakikada Josha Vagnoman ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak Bayern yalnızca 3 dakika sonra Michael Olise ile yeniden öne geçti.

Vagnoman'ın 58. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e gelirken, Aleksandar Pavlovic 82. dakikada farkı üçe çıkardı. Son sözü ise 90+2. dakikada Luis Diaz söyledi ve Bayern sahadan 5-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY'LA İSTANBUL'DA KARŞILAŞACAK

Stuttgart, aynı zamanda Galatasaray'ın 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki sekiz rakibinden biri. Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. Galatasaray, Stuttgart'ı İstanbul'da ağırlayacak.

Bundesliga'ya 5-1'lik Bayern Münih yenilgisiyle başlayan Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.

Bayern Münih, Galatasaray, Stuttgart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibini parçaladılar - Son Dakika

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