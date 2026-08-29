Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı

Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Alihan Kuriş suç örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli hakkında karar verildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş’in başını çektiği suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN 37 ŞÜPHELİDEN 35'İ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 35'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında adli kontrol kararı verdi.

Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
Alihan Kuriş

İLK İKİ OPERASYONUN BİLANÇOSU

Süreç, 13 Ağustos sabahı Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla başlamıştı. 13 Ağustos'ta gözaltına alınıp 16 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden, aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlk operasyondan elde edilen yeni deliller üzerine İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla merkezli yapılan baskınlarda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştı. İkinci dalga operasyon sonucunda Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
Hilmi Tuna Kuriş

ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYONDA 11 ŞİRKETE "KAYYUM" KARARI

Soruşturmanın üçüncü aşamasında, dosya kapsamındaki yeni deliller ışığında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Mali suç iddialarının boyutu dikkate alınarak operasyon kapsamı genişletilmiş ve soruşturmada adı geçen 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verilmişti.

Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 36 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 14 flaş bellek, 1 hard disk ve 1 bilgisayar kasası, 3 ajanda, 1 çek kayıt defteri ve 2 çek fotoğrafı, toplam bedeli 27 milyon 779 bin 665 lira olan 38 çek yaprağı, 35 dernek gelir makbuzu, 202 banka dokümanı, 102 sayfa gazete kupürü, 1 şarjör ve 66 fişek, 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gram altın, 4 adet 50 gram altın, 4 yarım altın, 3 ata altın, 3 tam altın, 3 altın bileklik, 3 çift altın küpe, 6 yüzük, 2 altın kolye, 1 inci kolye ve 1 altın gerdanlık, 3 milyon 44 bin 925 lira, 50 bin 621 ABD doları, 17 bin 425 avro ve 400 İngiliz sterlini ele geçirilmişti.

Ekiplerce ele geçirilen dijital materyal, mali belge, kıymetli maden ve nakit paralara soruşturma kapsamında gerekli incelemelerin yapılması amacıyla el konulmuştu.

Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı

KAMU ZARARI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı şirket ve derneklere ilişkin adli işlemler sürdürülürken, örgütün mali yapısının, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerinin, şirket ve dernekler üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin ve kamu zararının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. 

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Son Dakika Güncel Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hasan yılmaz hasan yılmaz:
    piramidin üstünden başladı lar 0 0 Yanıtla
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