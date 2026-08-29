İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması derinleşiyor. Firari şüphelilerin kaçış organizasyonunda ve örgüt faaliyetlerinde adına tahsisli lüks araçların kullanıldığı tespit edilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın; Şahin adına tahsisli koruma ve makam araçlarının kullanım biçimine, bu araçların örgüt üyelerine nasıl devredildiğine ve soruşturma dosyasındaki şüphelilerle olan fiili bağlantılarına ilişkin tüm hususları aydınlatmayı amaçladığı belirtildi.

KİRİTLİK KAÇIŞ ARAÇLARI BAKAN ADINA TAHSİSLİ ÇIKMIŞTI

Soruşturma dosyasını sarsan detaylar, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt lideri Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz’ın yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken yakalanmasıyla ortaya çıktı:

Kaçış otomobili: Şüphelilerin Muğla’ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın, eski Bakan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar resmi tahsisli olduğu saptandı.

PTS ve GSM tespitleri: Güvenlik kameraları incelemesinde direksiyonda Mehmet Özmen’in bulunduğu, yolculuk esnasında takibe takılmamak adına GSM hattını kapattığı tespit edildi. Şüpheliler Muğla'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

TAHSİSLİ İKİ ARAÇ DAHA ÖRGÜT AĞINDA

Emniyet birimlerinin geriye dönük yaptığı detaylı incelemelerde, Şahin adına tahsis edilen 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı iki lüks aracın daha tahsis amacının tamamen dışına çıkarılarak Kuriş yapılanmasının operasyonlarında kullanıldığı belirlendi. Özellikle 10 Ağustos 2026 - 10 Ağustos 2029 tarihleri arasında Şahin adına tahsisli görünen 34 S 7815 plakalı aracı, örgütle iltisaklı Ömer Sipahioğlu'nun aktif olarak kullandığı ve bu araçla gittiği Antalya Havalimanı'ndan 13 Ağustos günü Almanya'ya kaçtığı saptandı.

ESKİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Araçların son bir aylık kullanım ve plaka tanıma sistemi (PTS) geçmişini inceleyen inceleme ekipleri, kullanıcılar arasında Şahin'in 2011-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Ömür Yücel'in de bulunduğunu saptadı. Yücel, yürütülen operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınmıştı.

BAKAN GÜRLEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu. "İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı." diyen Gürlek şu ifadeleri kullanmıştı: "İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Şahin. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söylüyor ama kiralanmış bir şirket yok. Araç Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. Söylediğiniz gibi iki araç daha var. Bir aracı da bu örgütle irtibatlı bir kişiye kullanması için veriyor."

ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

Hakkındaki iddialara ve araç tahsislerine ilişkin savunma yapan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, araçların bilgisi dışında kullanıldığını ileri sürmüştü. Ankara'da ikamet ettiğini ve araçları yalnızca İstanbul seyahatlerinde kullanmak üzere kiraladığını belirten Şahin; firari şahısları tanımadığını, araçları örgüt üyelerine kullandıran kiralama şirketi sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etmişti.