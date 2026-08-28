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MMA Şampiyonuna Silahlı Saldırı

MMA Şampiyonuna Silahlı Saldırı
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Gaziemir'de, MMA şampiyonu Hasan Başar motosikletli saldırganların hedefi oldu, bacağından yaralandı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Karma Dövüş Sanatları (MMA) 2016 Türkiye şampiyonu Hasan Başar (30), işlettiği spor salonunun önünde otururken motosikletli ve kasklı 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başar bacağından yaralanırken, saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Başar, saldırganın kendisine 'Doğan sen misin?' diye sorduğunu belirtip, isminin 'Hasan' olduğunu söylemesine rağmen ateş ettiğini söyledi.

Olay, önceki gün Gaziemir ilçesi Çolak Molla Mümin Hoca Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası spor salonu işletmecisi Hasan Başar, iş yerinin önünde salon üyesi 13 yaşındaki bir çocukla oturduğu sırada, motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri Başar'a 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Hasan Başar'ın sağ bacağına isabet ederken, yanındaki çocuk ise yara almadan kurtuldu. Şüpheliler motosikletle uzaklaştı.

Yakınları tarafından otomobille Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürülen Hasan Başar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Başar, taburcu edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'DÜKKANIMDA OTURUYORDUM, EVİME GİDECEKTİM'

Yaşadıklarını anlatan Hasan Başar, "Dükkanımın önünde, yanımda salon üyesi yaşı küçük bir çocukla oturuyordum. Yanıma motosikletle 2 kişi yanaştı. 'Sen Doğan mısın?' dedi. 'Hayır, ben Hasan'ım' karşılığını verdim. 2 el ateş etti, biri isabet etti. Neyse ki yanımdaki çocuk yaralanmadı" dedi.

Hasan Başar, sanal medya hesabından paylaştığı videoda ise "'Doğan sen misin?' deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim de kırık. Doğan kim? Mevzu ne? Bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidecektim. Eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan olmadığımı söyledim ama yine de sıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hasan Başar, Güvenlik, Gaziemir, Türkiye, Güncel, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel MMA Şampiyonuna Silahlı Saldırı - Son Dakika

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