Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşayan Fenerbahçeli bir çift, düğün törenlerinin son anlarında aldıkları haberle unutulmaz bir coşku yaşadı.

DÜĞÜN BİTERKEN FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Düğün maratonunun bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandığını öğrenen gelin ve damat, mutluluklarını davetlilerle paylaştı.

100. YIL MARŞI İLE SAHNEYİ YAKTILAR

Devler Ligi biletinin alındığı haberinin salonda duyulmasıyla birlikte eğlence adeta tavan yaptı. DJ’in Fenerbahçe’nin efsanevi 100. Yıl Marşı’nı çalması üzerine gelin ve damat pistte büyük bir coşkuyla dans edip şarkıya eşlik etti. Konukların da katılımıyla adeta tribün atmosferine dönen düğün salonundaki o anlar, davetliler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Kısa sürede paylaşılan ve binlerce beğeni toplayan renkli görüntüler izleyenlerin tebessüm etmesine neden oldu.