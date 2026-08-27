Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir gelin ve damat düğünlerinin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katıldığını öğrenmesinin ardından Fenerbahçe'nin 100. Yıl marşıyla kutlama yaptı. Bu renkli anlar büyük ilgi gördü.

Hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşayan Fenerbahçeli bir çift, düğün törenlerinin son anlarında aldıkları haberle unutulmaz bir coşku yaşadı. 

DÜĞÜN BİTERKEN FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Düğün maratonunun bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandığını öğrenen gelin ve damat, mutluluklarını davetlilerle paylaştı.

100. YIL MARŞI İLE SAHNEYİ YAKTILAR

Devler Ligi biletinin alındığı haberinin salonda duyulmasıyla birlikte eğlence adeta tavan yaptı. DJ’in Fenerbahçe’nin efsanevi 100. Yıl Marşı’nı çalması üzerine gelin ve damat pistte büyük bir coşkuyla dans edip şarkıya eşlik etti. Konukların da katılımıyla adeta tribün atmosferine dönen düğün salonundaki o anlar, davetliler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Kısa sürede paylaşılan ve binlerce beğeni toplayan renkli görüntüler izleyenlerin tebessüm etmesine neden oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
16:41
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
16:11
SDG Resmen Fesh Olundu
SDG Resmen Fesh Olundu
15:58
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 18:11:03. #7.12#
SON DAKİKA: Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement