Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cem Küçük’ün tutuklu bulunduğu soruşturmada hakkında arama kararı çıkarılan İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi’ne giderek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak’ın “Bildiklerimi anlatmak istiyorum” dediği öğrenildi. Çanak’ın adı, aynı dosyada tutuklu bulunan Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesinde de geçmişti.

Gazeteci Cem Küçük'ün "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandığı soruşturmada hakkında arama kararı bulunan İsmail Çanak adliyeye teslim oldu. Çanak'ın "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" dediği öğrenilirken, dosyada Küçük'ün hesaplarındaki 5 milyon liralık şüpheli transferler MASAK raporuna yansıdı.

FİRARİ ŞÜPHELİDEN İTİRAF SİNYALİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aranan İsmail Çanak, adliyeye gelerek teslim olmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" diyen Çanak'ın adı, aynı dosyada tutuklu bulunan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesinde gündeme gelmişti. Sarıkaya, Çanak ile aralarında 300'ün üzerinde para alışverişi olduğunu iddia etmiş; bu transferleri "ailevi ilişkiler", "karşılıklı borçlar" ve "etkinlik konuşmacı ücretleri" olarak savunmuştu. Çanak ayrıca, kendisini fotomontajla Forbes dergisinin kapağına yerleştirmesiyle bilinen ve bu dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Serdar Özyurt'un "özel kalemi" olarak tanınıyor.

CEM KÜÇÜK HAKKINDAKİ İDDİALAR

31 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan Cem Küçük, maddi menfaat karşılığında iş insanları lehine sosyal medya paylaşımları yapmakla suçlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik adli süreçte medyaya yansıyan bazı beyanların da dosyaya girdiği soruşturmada Küçük, savcılığın para transferleriyle ilgili sorularına "borç" ve "çeviri gibi profesyonel ücretler" yanıtını verdi. Son yayınını 29 Haziran 2026 tarihinde TGRT'de yapan Küçük, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamayla 10 yıldır görev aldığı TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrıldığını duyurmuştu.

MASAK RAPORU: 5 MİLYON LİRALIK "İZAHA MUHTAÇ" TRANSFER

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporu, Küçük'ün mali hareketlerindeki anormallikleri ortaya koydu. Rapora göre Küçük'ün 2019-2026 yılları arasındaki hesaplarına 35 milyon 132 bin lira giriş, 7 milyon 52 bin lira çıkış yapıldı. Gelen paranın 14 milyon 474 bin lirasının mevduat getirisi ve kredi, 8 milyon 844 bin lirasının ise maaş ve telif geliri olduğu belirlendi.

Ancak 23 farklı kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin 300 liralık para transferi Mali Şube (KOM) analizinde şüpheli bulundu. İnceleme raporunda, bu transferlerin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, gazetecilik yapan ücretli bir çalışanın mali profiliyle bağdaşmadığı vurgulandı. "Borç" ve "borç iadesi" açıklamasıyla yapılan işlemlerin sıklığının sıradan bir kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak seviyede olduğu ve "izaha muhtaç" olduğu belirtildi.

İstanbul Adliyesi, Cem Küçük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’nın en yaşlı hükümdarından kötü haber Kraliyet alarma geçti Avrupa'nın en yaşlı hükümdarından kötü haber! Kraliyet alarma geçti
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
SDG Resmen Fesh Olundu SDG Resmen Fesh Olundu
Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü Vicdansız adama ev hapsi verildi Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi
İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret soruşturması İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması

14:02
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam
13:49
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir Guendouzi’ye kaç maç ceza gelecek
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir! Guendouzi'ye kaç maç ceza gelecek?
13:45
PKK tarihinde bir ilk Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
13:08
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 14:04:57. #7.13#
SON DAKİKA: Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement