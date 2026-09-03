Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı

Çin\'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı
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Çin'in Hainan eyaletindeki Haikou kentinde tadilat yapılan bir restoranda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangın yerel saatle 14.45'te başladı, ekiplerin müdahalesiyle 15.10'da söndürüldü. Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da tadilat halindeki bir restoranda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 25 dakikada söndürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Çin'in Hainan eyaletinin merkezi Haikou kentinde tadilat çalışmaları devam eden bir restoranda yangın çıktı.

EKİPLER 25 DAKİKADA SÖNDÜRDÜ

Haikou İtfaiye ve Kurtarma Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Xiuying Caddesi'ndeki restoranda yerel saatle 14.45 sıralarında yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler saat 15.10'da kontrol altına alınarak söndürüldü.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğunu açıkladı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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