Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti - Son Dakika
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Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti

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Altın, aylar süren dalgalı seyrin ardından ağustosta güçlü bir yükseliş kaydetti. Fed'in faiz artıracağı beklentisinin zayıflamasıyla ons altın yüzde 10 değer kazanarak 4 bin 449 dolara çıktı ve son 7 ayın en hızlı aylık yükselişini gerçekleştirdi. Gümüş ise yüzde 15,4 artışla 66,5 dolara ulaştı.

Altın fiyatlarında aylar süren dalgalı seyrin ardından ağustos ayında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflaması ve ABD'den gelen ekonomik veriler, değerli metallere yeniden güç kazandırdı.

Ons altın ağustos ayında yüzde 10 yükselerek ayı 4 bin 449 dolar seviyesinde tamamladı. Böylece altın, son 7 ayın en hızlı aylık yükselişine imza attı.

YILA HIZLI BAŞLAMIŞTI

Altın 2026'ya güçlü bir başlangıç yaptı. Ons fiyatı ocak ayında yüzde 12,4, şubat ayında ise yüzde 8,5 değer kazandı.

Ancak ABD/İsrail-İran savaşının başlamasıyla piyasalardaki dengeler değişti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon endişelerini artırırken, merkez bankalarının daha şahin bir para politikası izleyeceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Güvenli liman talebinin dolara yönelmesi de altın üzerinde satış baskısı oluşturdu.

SAVAŞIN ARDINDAN SERT KAYIPLAR GELDİ

Ons altın mart ayında yüzde 11,3 değer kaybetti. Düşüş nisanda yüzde 1, mayısta yüzde 1,8 ve haziranda yüzde 11,7 olarak devam etti. Temmuz ayında ise altın yüzde 0,9'luk sınırlı bir yükseliş kaydetti.

AĞUSTOSTA ALTININ YÖNÜ DEĞİŞTİ

Ağustos ayında ise altını destekleyen gelişmeler peş peşe geldi. ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması, ülkede enflasyonun yavaşlaması ve istihdam piyasasındaki gelişmeler Fed'in faiz artıracağı beklentisini zayıflattı.

Jeopolitik risklerin görece azalmasının da etkisiyle altına talep yeniden güçlendi. Ons altın yüzde 10'luk aylık yükselişle 4 bin 449 dolara çıktı.

GÜMÜŞ ALTINDAN DA HIZLI YÜKSELDİ

Değerli metallerdeki yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün ons fiyatı ağustos ayında yüzde 15,4 artarak 66,5 dolara yükseldi.

Böylece hem altın hem de gümüş son 7 ayın en güçlü aylık performansını sergilerken, gümüş yükseliş oranında altını geride bıraktı.

Ons Altın, Ekonomi, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Altın Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti - Son Dakika

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