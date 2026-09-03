İstanbul Valiliği'nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt

İstanbul Valiliği\'nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt
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İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi'nde 5 Eylül'de yapılacak Başkan Vekilliği seçiminin bir siyasi partiye avantaj sağlamak amacıyla bu tarihe alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Valilik, 5 Eylül'ün kanunda öngörülen 10 günlük sürenin son günü olduğunu belirterek, iddiaların seçim sürecini manipüle etmeye yönelik olduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilecek Belediye Başkan Vekilliği seçiminin tarihi üzerinden başlayan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Valilik, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Eylül 2026 Cumartesi günü başkan vekili seçmek üzere toplantıya çağrıldığını hatırlattı.

“BİR SİYASİ PARTİYE AVANTAJ SAĞLANDI” İDDİALARINA YANIT

Açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında seçim tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği yönünde iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Valilik söz konusu iddialara sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır.”

NEDEN 5 EYLÜL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Valilik, seçim tarihinin belirlenmesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinin esas alındığını bildirdi.

Kanunda, belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde vali tarafından belediye meclisinin 10 gün içerisinde toplanmasının sağlanması gerektiği belirtiliyor. Başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması halinde ise belediye meclisi kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçiyor.

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğine ilişkin açıklamasını 26 Ağustos'ta yaptığını hatırlatarak, bu tarihten itibaren hesaplanan 10 günlük sürenin 5 Eylül Cumartesi günü sona erdiğini kaydetti.

“KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN SON GÜNÜ”

Bu nedenle Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül'de toplanması için çağrı yapıldığını belirten Valilik, işlemlerin devam eden adli süreçlere paralel olarak ve kanunların çizdiği çerçevede yürütüldüğünü ifade etti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu haline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır.”

Kaynak: DHA

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt - Son Dakika

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