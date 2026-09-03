Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

Rusya- Ukrayna savaşında çatışmalar bu kez Rusya'nın önemli turizm merkezlerinden Soçi'ye taşındı. Ukrayna, Soçi Limanı'na deniz dronlarıyla saldırı düzenledi.

UKRAYNA DENİZ DRONLARIYLA SOÇİ'Yİ VURDU

Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları Soçi Limanı'na ulaştı. OSINT analizleri ve bölgeden gelen bilgiler, deniz dronlarından birinin limandaki iskele yakınında infilak ettiğini ortaya koydu. Saldırı sırasında kent merkezinde de güçlü patlamalar duyuldu.

RUS İKMAL GEMİSİ DE HEDEF ALINDI

Saldırının hedeflerinden birinin Nefrit isimli Rus çok amaçlı ikmal gemisi olduğu bildirildi. Açık kaynak verilerine göre gemi, Karadeniz'de petrol ve doğal gaz faaliyetleri dahil deniz operasyonlarına destek sağlıyordu. Limandaki Pantsir hava savunma sisteminin bulunduğu bölgenin de saldırının hedefleri arasında olabileceği değerlendiriliyor.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Saldırı sırasında Soçi ve Gelencik havalimanlarında uçuş trafiği de geçici olarak durduruldu. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, uçuş güvenliği gerekçesiyle uçakların geliş ve kalkışlarına kısıtlama getirildiğini açıkladı.