Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar - Son Dakika
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Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

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Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki turizm kenti Soçi'nin limanını deniz dronlarıyla vurdu. Saldırıda limandaki bir Rus ikmal gemisinin hedef alındığı bildirilirken, kentte patlamalar meydana geldi. Saldırı nedeniyle Soçi ve Gelencik havalimanlarında uçuşlar geçici olarak kısıtlandı.

Rusya- Ukrayna savaşında çatışmalar bu kez Rusya'nın önemli turizm merkezlerinden Soçi'ye taşındı. Ukrayna, Soçi Limanı'na deniz dronlarıyla saldırı düzenledi.

UKRAYNA DENİZ DRONLARIYLA SOÇİ'Yİ VURDU

Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları Soçi Limanı'na ulaştı. OSINT analizleri ve bölgeden gelen bilgiler, deniz dronlarından birinin limandaki iskele yakınında infilak ettiğini ortaya koydu. Saldırı sırasında kent merkezinde de güçlü patlamalar duyuldu.

<a class='keyword-sd' href='/turizm/' title='Turizm'>Turizm</a> kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

RUS İKMAL GEMİSİ DE HEDEF ALINDI

Saldırının hedeflerinden birinin Nefrit isimli Rus çok amaçlı ikmal gemisi olduğu bildirildi. Açık kaynak verilerine göre gemi, Karadeniz'de petrol ve doğal gaz faaliyetleri dahil deniz operasyonlarına destek sağlıyordu. Limandaki Pantsir hava savunma sisteminin bulunduğu bölgenin de saldırının hedefleri arasında olabileceği değerlendiriliyor.

Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Saldırı sırasında Soçi ve Gelencik havalimanlarında uçuş trafiği de geçici olarak durduruldu. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, uçuş güvenliği gerekçesiyle uçakların geliş ve kalkışlarına kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Karadeniz, Ukrayna, Turizm, Dünya, Rusya, Soçi, Son Dakika

Son Dakika Rusya Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    Rusya neyi bekliyor anlamadım.Çoktwn Ukraynayı işgal edebilecekken hâlâ bekliyor.Olursada şiddetli olacağı belli 1 0 Yanıtla
  • Levent Biran Levent Biran:
    Ukrayna nin Rusya'nın ne ya yazarken hicmi okumuyor sun 0 0 Yanıtla
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