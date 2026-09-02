İstanbul Çatalca\'daki operasyonda 1,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatalca'daki uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine Çatalca'da bir adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, arama yaptı. Aramada, 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap, 150 kilogram uyuşturucuda pregabalin maddesi, 11 adet top ambalaj, 1 adet hassas terazi, 1 adet karma makinesi, 1 adet kapsül dolum makinesi, 1 adet kapsül kalıplama makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet soğutma cihazı, 4 adet metal silindir kapsül kalıbı ele geçirildi. Aramanın ardından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüphelinin ise yakalanması çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.