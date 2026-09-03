Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti

İletken polimerlerin keşfi ve geliştirilmesine yaptığı katkılarla 2000 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Japon bilim insanı Şirakava Hideki, 90 yaşında hayatını kaybetti. Şirakava, plastiklerin elektrik iletebildiğini ortaya koyan çalışmalarıyla bilim dünyasında çığır açmıştı.

Japonya'nın Nobel ödüllü bilim insanlarından Şirakava Hideki, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Kyodo News'un haberine göre Şirakava'nın ölümünü ailesi duyurdu.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ'NÜ 2000 YILINDA KAZANDI

Tsukuba Üniversitesi'nden emekli profesör Şirakava, 2000 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü ABD'li bilim insanları Alan Heeger ve Alan MacDiarmid ile paylaştı.

Şirakava, Nobel ödülü kazanan dokuzuncu Japon olurken, 1981'de Keniçi Fukui'nin ardından Japonya'dan Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan ikinci bilim insanı olarak tarihe geçti.

PLASTİKLERİN ELEKTRİK İLETEBİLDİĞİNİ ORTAYA KOYDULAR

Üç bilim insanının çalışmaları, belirli koşullarda plastiklerin elektrik iletebildiğini ortaya koydu. Metallerin elektrik iletkenliği ile polimerlerin esnekliğini bir araya getiren çalışmalar, iletken polimerlerin geliştirilmesinin ve çok sayıda yeni uygulama alanının önünü açtı.