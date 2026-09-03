Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi - Son Dakika
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Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi

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Amasya’da seyir halindeki Tır’ın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle koparak yola devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı korkutan kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Amasya’da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Alparslan Türkeş Caddesi Işıklı Kavşak’ta meydana gelen olayda, seyir halindeki bir Tır'ın dorsesi bir anda kilit sisteminden çıkarak yola devrildi. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı olay anı, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Özcan Duru yönetimindeki 54 BS 834 plakalı Tır, kavşak yakınlarında seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dorsesinden ayrıldı. Metrelerce sürüklenerek yola düşen dorse, şans eseri arkadan gelen başka bir aracın olmaması sayesinde olası bir faciayı önledi.

Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi

TRAFİK KİLİTLENDİ, VİNÇLE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye derhal polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması adına caddede geniş güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Yola devrilen dev dorse, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı.

Dorsenin yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı yeniden normale dönerken, polis ekipleri kazanın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi - Son Dakika

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