İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı - Son Dakika
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İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul\'u terk edip Ayvalık\'a yerleşen Burcu Biricik\'in yeni işi herkesi şaşırttı
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Oyunculuğa bir süre ara veren Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve kızı Luna ile birlikte daha sakin bir yaşamı tercih etti. Ailesiyle Ayvalık’a taşınan Biricik, burada 5 odalı butik bir otel işletmeye başladı.

“Camdaki Kız” dizisinde hayat verdiği “Nalan” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Biricik, son dönemde kariyerinden çok ailesiyle kurduğu yeni yaşamıyla gündemde.

2016 yılında fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile evlenen oyuncu, 2024’te anne olmasının ardından hayatında önemli bir değişikliğe gitti.

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YENİ ADRESİ AYVALIK OLDU

Kızı Luna’nın dünyaya gelmesinin ardından yaşamını yeniden şekillendiren Biricik, ailesiyle birlikte İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşmayı tercih etti.

Oyuncu, kızının doğayla daha fazla iç içe olabileceği bir ortamda büyümesini istediği için Ayvalık’ta yaşamaya başladı.

Biricik, özellikle yaz dönemlerinde zamanının tamamına yakınını Ayvalık’ta geçirirken, kış aylarında da imkan buldukça buraya gidiyor.

İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

OYUNCULUĞUN YANINA OTEL İŞLETMECİLİĞİNİ EKLEDİ

Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile birlikte Ayvalık’ta 5 odadan oluşan butik bir otel açarak farklı bir işe de adım attı.

Çift, yalnızca tatil amaçlı bir işletme kurmak yerine aileleriyle birlikte daha sakin bir yaşam sürdürebilecekleri bir alan oluşturdu.

Biricik’in bu tercihi, oyuncunun son dönemde gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesinin de dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

“AMACIMIZ ÇOCUĞUMUZU KÖYDE BÜYÜTEBİLMEK”

Ünlü oyuncu, Ayvalık’taki işletmeyi hayata geçirme nedenlerinden bahsederken kızlarının yetişme koşullarına özellikle vurgu yaptı.

Biricik, “Orayı yapmamızın amaçlarından bir tanesi de çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti...” diyerek bu kararın arkasındaki temel motivasyonlardan birinin Luna’nın doğayla iç içe büyümesi olduğunu anlattı.

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Son Dakika Magazin İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı - Son Dakika
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