KKTC açıklarında batan gemide kaybolan Nihat Pancar ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş - Son Dakika
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KKTC açıklarında batan gemide kaybolan Nihat Pancar ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş

KKTC açıklarında batan gemide kaybolan Nihat Pancar ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş
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KKTC Girne açıklarında batan gemide kaybolan Nihat Pancar'ın, ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden gemiye bindiği ortaya çıktı. Eşi Özlem Pancar, en son 10.30'da görüştüklerini belirtirken aile, Hatay Samandağ'daki evlerinde umutla güzel haber bekliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden gemiye bindiği ortaya çıktı. Pancar'ın eşi Özlem Pancar, eşinin kendilerine sürpriz yapmak için haber vermeden yola çıktığını ifade ederek, "Geleceğinden haberimiz yoktu, en son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi" dedi.

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan Nihat Pancar'ın memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki baba evinde umutlu bekleyiş sürüyor. Ölenler ve hastanede tedavi altında olanların içerisinde yer almayan Pancar'ın ailesi gelecek haberi umutla bekliyor.

"Geleceğinden haberimiz yoktu, her an gelebilirim dedi"

Kocasının kendilerine sürpriz yapmak için çıktığı yolda batan gemide kaybolduğunu söyleyen Özlem Pancar, "Eşim iş aramak için 3 ay önce Kıbrıs'a gitmişti. Kendisi aşçı ve bizleri görmeye geliyordu. Geleceğinden haberimiz yoktu, en son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi. Kayınbabamı arayarak 1 Eylül'de geleceğini söylemiş. Geleceğinden haberimiz yoktu, her an gelebilirim dedi. Gelecekti, sürpriz yapacaktı bize ama kısmet olmadı. Feribota binerken de hiçbirimize haber vermedi. Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok. Kayıp olarak aranıyor, gemiye girişi var ama çıkışı yok" dedi.

"Babamla 30 Ağustos'ta görüştük, geleceğine ya da yolculuk yapacağına dair bir şey söylemedi"

Babasını gemiye binmeden önce arayan Sanem Pancar, babasının geleceğini söylemediğini belirterek "Babamla 30 Ağustos'ta görüştük, geleceğine ya da yolculuk yapacağına dair bir şey söylemedi. Şans eseri haberlerde gördük. Her yeri aradık ama babamı bulamadık. Gelecek güzel haberi bekliyoruz. Hatay'da görüşüp, ailecek vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti ama nasip olmadı. İyi haberleri bekliyoruz" diye konuştu.

Ağabeyinin sağ salim geri gelmesini dileyen Oktay Pancar, "Batan gemide ağabeyim de vardı. Tek isteğimiz ağabeyimin sağ salim geri gelmesi. Devletimize güveniyoruz. İnşallah güzel haberini bize verirler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KKTC açıklarında batan gemide kaybolan Nihat Pancar ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş - Son Dakika

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