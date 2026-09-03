Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir programı kapsamında Karşıyaka'da bir restorana giden Kemal Kılıçdaroğlu, burada bir grup vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Yuhalamaların yükseldiği anlarda Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte restorana girerek programına devam etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki temasları kapsamında Karşıyaka'da düzenlenen yemek programına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun restorana gelişi sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

RESTORANA GİRERKEN YUHALADILAR

Beraberindeki heyetle restorana doğru ilerleyen Kılıçdaroğlu'na çevrede bulunan bir grup vatandaş tepki gösterdi. Görüntülerde, Kılıçdaroğlu restorana girdiği sırada yuhalama seslerinin yükseldiği duyuldu.

Kılıçdaroğlu, protestoya karşılık vermeden beraberindeki isimlerle birlikte restorana girerek programına devam etti.

İZMİR'DE İKİ GÜNLÜK PROGRAM

Kılıçdaroğlu'nun İzmir temasları kapsamında çeşitli ziyaret ve buluşmalar gerçekleştirdiği belirtildi. Programının ilk gününde Ege Serbest Bölgesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne geçti.

Kılıçdaroğlu daha sonra CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşam saatlerinde ise Karşıyaka-Bostanlı'daki "Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye" buluşmasına katıldı.

MAĞDUR AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ

Kılıçdaroğlu, Bostanlı'daki programının ardından Karşıyaka'daki restorana geçti. Programda bu buluşmanın "mağdur ailelerle yemek" olarak yer aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun restorana girişi sırasında protesto ve yuhalama sesleri yükseldi.

Kılıçdaroğlu'nun İzmir temaslarının ikinci gününde de çeşitli ziyaret ve buluşmalarla programını sürdürmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Karşıyaka, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    insan biraz utanır artık sevilmediğini istenmediğini bile bile. 3 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    doğru söyleyeni kimse sevmez konuşmalari doğru adamin 2 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    chp li seçmenler artık çlan bir lider istiyor 3 0 Yanıtla
  • Kafur Yelis Kafur Yelis:
    Adam dün görkemli bir karşılama oldu.bugun ATM faraleri işbaşında.siyaset berbat bir şeydi ama hiç bu son 10 yılki kadar olmamış ti 1 1 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    tanidigin tek bir kisi bile yok ki KK yi yada artik chp yi savunan, oy veregim diyen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor Bursa'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Apple’da 15 yıllık dönem sona erdi Tim Cook koltuğunu devretti Apple'da 15 yıllık dönem sona erdi! Tim Cook koltuğunu devretti
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Bu halde bulundular Ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü Bu halde bulundular! Ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü
Yeni sezonun ilk gafı Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi
Sadakatsiz’in Gönül’üydü Son halini görenler tanımakta zorlandı Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı

07:33
Ülkeyi sarsan skandal Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
07:17
ABD’den İran savaşı için kritik karar Askerler 2027’ye kadar bölgede
ABD'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027'ye kadar bölgede
06:48
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor Ankara ve İzmir’de 90 TL’yi aşacak
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak
06:37
Melih Gökçek’e açık açık soruldu: AK Parti sizi gözden mi çıkardı
Melih Gökçek'e açık açık soruldu: AK Parti sizi gözden mi çıkardı?
06:27
SPK’dan yabancıların para transferine yeni düzenleme
SPK'dan yabancıların para transferine yeni düzenleme
06:16
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 08:16:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement