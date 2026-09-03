Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki temasları kapsamında Karşıyaka'da düzenlenen yemek programına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun restorana gelişi sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

RESTORANA GİRERKEN YUHALADILAR

Beraberindeki heyetle restorana doğru ilerleyen Kılıçdaroğlu'na çevrede bulunan bir grup vatandaş tepki gösterdi. Görüntülerde, Kılıçdaroğlu restorana girdiği sırada yuhalama seslerinin yükseldiği duyuldu.

Kılıçdaroğlu, protestoya karşılık vermeden beraberindeki isimlerle birlikte restorana girerek programına devam etti.

İZMİR'DE İKİ GÜNLÜK PROGRAM

Kılıçdaroğlu'nun İzmir temasları kapsamında çeşitli ziyaret ve buluşmalar gerçekleştirdiği belirtildi. Programının ilk gününde Ege Serbest Bölgesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne geçti.

Kılıçdaroğlu daha sonra CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşam saatlerinde ise Karşıyaka-Bostanlı'daki "Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye" buluşmasına katıldı.

MAĞDUR AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ

Kılıçdaroğlu, Bostanlı'daki programının ardından Karşıyaka'daki restorana geçti. Programda bu buluşmanın "mağdur ailelerle yemek" olarak yer aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun restorana girişi sırasında protesto ve yuhalama sesleri yükseldi.

Kılıçdaroğlu'nun İzmir temaslarının ikinci gününde de çeşitli ziyaret ve buluşmalarla programını sürdürmesi bekleniyor.