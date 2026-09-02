Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı - Son Dakika
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Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı

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İngiltere Premier Lig kulüpleri, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlin harcayarak tüm zamanların bonservis rekorunu kırdı. Manchester City'nin Chelsea'den 125 milyon sterline kadrosuna kattığı Enzo Fernandez, bu dönemin en pahalı transferi olurken, tarihin en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz Premier Lig'de gerçekleşti.

İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde kulüplerin ödediği bonservis bedeliyle üst üste ikinci kez rekor kırıldı.

Premier Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlin (4 milyar avro) harcama yaparak tüm zamanların transfer rekorunu kırdı.

Transfer döneminin son gününde Iliman Ndiaye'nin Everton'dan Manchester City'ye 60 milyon sterlinlik bir bedelle transfer olmasıyla 12 ay önceki 3,14 milyar sterlinlik ligin transfer rekorunun da üstüne çıkıldı.

Enzo Fernandez transferi, İngiltere rekorunu egale etti

Manchester City, Chelsea'den Enzo Fernandez'i 125 milyon sterline (145 milyon avro) transfer ederek İngiltere transfer rekorunu egale etti.

Liverpool, geçen sezon forvet oyuncusu Alexander Isak'ı Newcastle United'dan 125 milyon sterline renklerine bağlayarak İngiltere transfer rekorunu kırmıştı.

Premier Lig'de yaz transfer döneminin son gününde toplam 475 milyon sterlin harcandı. Bu rakam, geçen yıl 391 milyon sterlindi.

En pahalı transferler

Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye giderek İngiltere Premier Lig'de bu sezonun en pahalı transferleri listesinde zirvede yer aldı.

Listenin ikinci sırasına, Aston Villa'dan Chelsea'ye 117 milyon sterlin bedelle transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers yerleşti.

İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 116 milyon sterline transfer olarak listenin üçüncü basamağında kendisine yer buldu.

Fransız sol kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın PSG'den Liverpool'a transferi, 107 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştirildi ve listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Newcastle United'dan Tottenham'a giden İtalyan futbolcu Sandro Tonali için 101 milyon sterlin ödendi ve bu transfer, listeye beşinci sıradan girdi.

Futbol tarihinin en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşti

Dünya futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı.

Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü de Premier Lig'de gerçekleşti.

Fernandez, Anderson ve Rogers'ın transferleri, futbol tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle yapılan 10 transferinden 3'ü olarak bu yaz kayıtlara geçti.

İspanya temsilcisi Real Madrid'in Almanya'nın Leipzig takımından kadrosuna kattığı Yan Diomande (125 milyon avro) dışında Premier Lig'de Fernandez, Anderson, Rogers ve Barcola transferleri, Avrupa'da bu yaz dönemindeki en pahalı 5 transfer olarak dikkati çekti.

Premier Lig'de 2026-2027 sezonu yaz dönemindeki en pahalı 5 transfer şu şekilde:

SıraFutbolcuÜlkesi

YaşPozisyonEski kulübüYeni kulübüBonservis Bedeli (Milyon sterlin)
1Enzo FernandezArjantin25Orta sahaChelseaManchester City125
2Morgan Rogersİngiltere23Orta sahaAston VillaChelsea117
3Elliot Andersonİngiltere23Orta sahaNottingham ForestManchester City116
4Bradley BarcolaFransa23Sol kanatPSGLiverpool107
5Sandro Tonaliİtalya26Orta sahaNewcastle UnitedTottenham101

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı - Son Dakika
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