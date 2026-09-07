Ahmet Özer’den "Ahmetler makama" diyen Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret - Son Dakika
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Ahmet Özer’den "Ahmetler makama" diyen Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret

Ahmet Özer’den "Ahmetler makama" diyen Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dikkat çeken mesajlar verdi. Hakkındaki soruşturmalar kapsamında tutuklanan, daha sonra tahliye edilen ve yerine kayyım atanan Özer, Bahçeli ile “barış sürecini bütün yönleriyle” ele aldıklarını belirterek, adalet ve demokrasi vurgusu yaptı. Görüşme, Bahçeli’nin daha önceki “Ahmetler göreve” çağrısının ardından gerçekleşmesiyle de dikkat çekti.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yerine kayyım atanan ve daha sonra tahliye edilen Özer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “barış sürecini” değerlendirdiklerini belirtti. Ziyaret, Bahçeli’nin daha önce yaptığı “Ahmetler görevine dönsün” çağrılarının ardından gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekti.

ÖZER, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özer, Türkiye’nin içinde bulunduğu sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Özer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Devlet Bahçeli ile içinden geçtiğimiz barış sürecini bütün yönleri ile değerlendiren çok kıymetli bir görüşme gerçekleştirdim. Onurlu ve kalıcı bir barışın gerçekleşmesi, adaletin ve demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla ihya olması için üstümüze düşen sorumluluğun bilinciyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

BAHÇELİ “AHMETLER GÖREVE” DEMİŞTİ

Görüşmenin bir diğer dikkat çeken noktası ise Bahçeli’nin daha önce Ahmet Özer ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için yaptığı çağrılar oldu.

Bahçeli, şubat ayında yaptığı açıklamada “Ahmetler makama” ifadelerini kullanmış, ilerleyen süreçte de iki ismin görevlerine dönmesi yönündeki çağrısını sürdürmüştü. Ağustos ayında ise Bahçeli, “Selahattin Demirtaş evine, Ahmet'ler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

ESENYURT’TA KAYYIM GÖREVİ SÜRÜYOR

Özer’in Bahçeli ile görüşmesi, “Ahmetler göreve” çağrısının yeniden gündeme gelmesine neden olurken, Esenyurt Belediyesi’nde kayyım uygulaması halen devam ediyor.

Özer, 2024 yılında görevden uzaklaştırılmış ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı. Özer hakkında yürütülen çeşitli soruşturma ve davalar kapsamında tutuklama kararları verilmiş, daha sonra tahliye edilmişti.

Özer, ağustos ayında aldığı 8 ay 10 günlük hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında olduğunu ve kararın göreve dönmesinin önünde engel teşkil etmediğini savunmuştu.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI SONRASI DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Bahçeli’nin “Ahmetler göreve” çağrılarının ardından Özer ile gerçekleşen bu görüşme, Esenyurt Belediyesi’ndeki kayyım uygulaması ve Özer’in göreve dönüşü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Görüşmenin ardından Özer’in özellikle “barış süreci”, “adalet” ve “demokrasi” vurgusu yapması da dikkat çekti.

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Son Dakika MHP Ahmet Özer’den 'Ahmetler makama' diyen Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret - Son Dakika

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