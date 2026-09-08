İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek

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Beşiktaş derbisini 2-1 kaybeden ve Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 yenilgi alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın düğmeye bastığı öne sürüldü. Tecrübeli teknik adamın Roma maçıyla birlikte yalnızca oyuncu tercihlerinde değil, oyun planında da önemli değişikliklere gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın kötü gidişatı tersine çevirmek için önemli bir operasyon hazırlığında olduğu öne sürüldü.

OYUN PLANINI DEĞİŞTİRECEK

Sabah'ın haberine göre İsmail Kartal ve teknik heyeti, yalnızca kadro tercihlerinde değil Fenerbahçe'nin oyun anlayışında da değişikliğe gidecek.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek

Kartal'ın öncelikli hedefinin takımın sahadaki dağınık görüntüsüne son vermek olduğu belirtildi. Bu doğrultuda ön alan presinin şiddeti azaltılacak ve daha kompakt bir takım yapısı oluşturulacak.

TAKIM BOYU KISALACAK

Savunmada yaşanan sorunları çözmek isteyen Kartal'ın üzerinde durduğu bir diğer konu ise takım boyu olacak. Tecrübeli çalıştırıcının takım boyunu kısaltmayı, savunma güvenliğini artırmayı ve hücum geçişlerinde oyuncuların daha doğru konumlanmasını istediği ifade edildi.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek

TECRÜBELİ İSİMLERLE ÖZEL GÖRÜŞME

İsmail Kartal'ın Roma karşılaşması öncesinde takımın tecrübeli futbolcularıyla bir araya gelerek özel bir görüşme yapacağı da öne sürüldü. Kartal'ın bu görüşmede takımın mevcut durumu ve sahadaki problemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek

ROMA MAÇINI ÇIKIŞ NOKTASI OLARAK GÖRÜYOR

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisi sonrası oluşan olumsuz havayı dağıtmak isteyen Kartal'ın Roma karşılaşmasını önemli bir çıkış fırsatı olarak gördüğü belirtildi.

Sarı-lacivertliler, perşembe günü oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Roma'yı mağlup ederek hem Avrupa'ya galibiyetle başlamak hem de ligdeki kötü sonuçların ardından yeniden moral kazanmak istiyor.

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe yönetimi talisca gibi oyuncuyu gönderdi onu boşluğunu dolduramaz bundan sonra Fenerbahçe'de büyük sıkıntılar beklenecek sana başarısız yengeler olacak İsmail kartal'a gönderecekler en kısa zamanda 7 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Roma İsmail Kartal ın biletini keser ! 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    rezil olmasak bari 4 0 Yanıtla
  • özer bergin özer bergin:
    Sonuç değişmez kadro eksik ve yetersiz yenilgi kaçınılmaz,demedi demeyin. 4 0 Yanıtla
  • gaziuslu2025@gmail.com [email protected]:
    FB taraftarı güvenin, sahip çıkın ismail kartal bir değerdir romayı da yakarız ligi de bu sene alırız. 0 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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