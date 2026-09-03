Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı

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Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Brezilyalı yıldızın İstanbul'dan ayrıldığı, Al Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla hücum hattının önemli isimlerinden biri olan Anderson Talisca, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'dan ayrıldı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırdı. Talisca'nın takım arkadaşlarıyla vedalaşmasının ardından İstanbul'dan ayrıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı

AL JAZIRA İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Anderson Talisca'nın kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edeceği belirtildi. Brezilyalı yıldız, Al Jazira'ya imza atmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Tecrübeli futbolcunun yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı

İLK SEZONUNDA 12 GOL ATTI

2024-2025 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, sarı-lacivertli formayla ilk sezonunda 23 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı

GEÇEN SEZON 27 GOL, 5 ASİST

Talisca, 2025-2026 sezonunda ise performansını daha da yukarı taşıdı. Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmada 27 gol ve 5 asist üreten yıldız futbolcu, takımın en etkili hücum silahlarından biri oldu. 2026-2027 sezonuna da hızlı başlayan Talisca, şu ana kadar çıktığı 7 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırdı.

75 MAÇTA 44 GOLLE VEDA ETTİ

Anderson Talisca, Fenerbahçe kariyerini dikkat çekici bir gol ortalamasıyla tamamladı. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 karşılaşmada 44 gol kaydetti. Talisca, Fenerbahçe macerasının ardından kariyerine Al Jazira'da devam etmeye hazırlanıyor.

Anderson Talisca, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User Apple User:
    adam her sıkışılan maçta gol atıyordu. 3 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Huzurun olmadığı yerde para'da bir yere kadar. 2 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe resmen talisca'yı kullandı adam Fenerbahçe'yi şampiyonlar ligi'ne çıkarttı adamı tekme atıp gönderdiler işte böyle bir kulüp para için Fenerbahçe'ye gelen bütün futbolcular sunum böyle olur hüsran olur 0 0 Yanıtla
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