14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor - Son Dakika
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14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

14 dakika oynadığı Galatasaray\'dan gidiyor
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Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Can Armando Güner için ayrılık ihtimali güçlendi. Sarı-kırmızılı formayla 2 resmi maçta yalnızca 14 dakika süre alan genç futbolcuyu Samsunspor bonservisiyle transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray'ın anlaşmaya geri satın alma opsiyonu ekletmek istediği belirtildi.

Galatasaray'da genç futbolcu Can Armando Güner için transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda istediği süreleri bulamayan genç oyuncuya Süper Lig'den talip çıktı.

Samsunspor'un Can Armando Güner'i bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

SAMSUNSPOR BONSERVİSİNİ İSTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, genç futbolcuyu kiralamak yerine bonservisiyle transfer etmek için harekete geçti. İki kulüp arasında transfer şartlarına ilişkin görüşmeler devam ederken henüz anlaşmanın tamamlandığına yönelik bir bilgi bulunmuyor.

14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

GALATASARAY'DAN GERİ SATIN ALMA ŞARTI

Galatasaray'ın ise genç futbolcudan tamamen vazgeçmek istemediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Samsunspor ile anlaşılması halinde Can Armando Güner'in sözleşmesine geri satın alma opsiyonu koydurmayı planladığı aktarıldı. Böylece Galatasaray, oyuncunun Samsunspor'da göstereceği performansa bağlı olarak ilerleyen dönemde yeniden kadrosuna katma imkanını elinde tutacak.

GALATASARAY'DA SADECE 14 DAKİKA OYNADI

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Can Armando Güner, sarı-kırmızılı takımın geniş kadrosunda forma şansı bulmakta zorlandı. Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla 2 resmi karşılaşmada toplam 14 dakika sahada kaldı.

Daha fazla süre alabileceği bir takımda kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtilen Can Armando Güner'in geleceği, Galatasaray ile Samsunspor arasındaki görüşmelerin ardından netleşecek.

Galatasaray, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Siyah Ağaç Siyah Ağaç:
    Bu çocuğa neden şans verilmiyor anlamış değilim? Çok yetenekli bir genç. Hem satıp tekrardan geri almakta neyin nesi? Sat 500 Bine al on milyona. Akılsızlık 0 0 Yanıtla
  • Semih Aydın Semih Aydın:
    direk oynayacaga taklma gitmeli fener nasll yedek takıma göndwriyorsa gs de aynı takdigi oynuyor 0 0 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Nakite sıkıştığı zaman pilot takımı devreye giriyor bunların hemen. Kiralama ücreti de 3-5 milyon euro olursa şaşırmayın 0 0 Yanıtla
  • Mustafa acar Mustafa acar:
    ooo kankiler el sıkışıo 0 0 Yanıtla
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