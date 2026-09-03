Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı - Son Dakika
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Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
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Cristiano Ronaldo'nun oğluyla ilgili olduğu öne sürülen açıklamalar dikkat çekti. Portekizli yıldızın, oğlunun kendisine ait kredi kartıyla bir hafta içinde 9 milyon doları aşan lüks harcama yaptığını fark ettikten sonra kartı dondurduğu ve hesaplarına erişimini kestiği ileri sürüldü.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlunun yaptığı harcamalarla ilgili söylediği öne sürülen sözler dikkat çekti. İddiaya göre Ronaldo, oğlunun çalışma konusunda yeterince istekli olmadığını düşünmesine rağmen bir süre kendi kredi kartını kullanmasına izin verdi. Ancak hesap hareketlerinde karşısına çıkan 1,8 milyon dolarlık işlem, Portekizli yıldızın duruma müdahale etmesine neden oldu.

BİR HAFTADA 9 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Ronaldo'ya atfedilen açıklamaya göre yıldız futbolcu, 1,8 milyon dolarlık işlemi gördükten sonra kredi kartındaki diğer harcamaları da incelemeye başladı. Yapılan kontrolde oğlunun yalnızca bir haftada süper otomobiller ve çeşitli lüks harcamalar için 9 milyon dolardan fazla para harcadığı öne sürüldü.

Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

KREDİ KARTINI DONDURDU

İddiaya göre gördüğü rakamlar karşısında harekete geçen Ronaldo, ekibiyle iletişime geçerek kredi kartının kullanılmasını engelledi. Portekizli yıldızın ayrıca oğlunun kendi hesaplarına olan erişimini de tamamen kestiği ileri sürüldü.

Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı


Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Yalan haber, 1 haftada 9 milyon dolar harcayamaz insan, biraz inandırıcı olun 2 0 Yanıtla
  • Ercan Yildiz Ercan Yildiz:
    Şımartmiş zenginlik akillarini bastan almis 0 0 Yanıtla
  • ?????? ?????? ?????? ??????:
    babasının parasını bu bitirecek böyle giderse)) 0 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    ben 100 milyon dolar yine harcarim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı - Son Dakika
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