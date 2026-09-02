Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı

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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında ALSU gemisiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Gemiye römorkörün eşlik ettiği görüntülerde, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu kazada 10 mürettebatın olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı

LİMANDAN AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Silivri açığında gece saatlerinde motor yağı yüklü "ALSU" gemisiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin, İSDEMİR Limanı'ndan demir aldığı öğrenildi.

Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı

Rulo sac taşıyan geminin limandan 27 Ağustos saat 15.58'de ayrılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta, yola çıkan gemiye römorkörün eşlik etmesi yer aldı.

Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı

GEMİDE 10 TÜRK DENİZCİ VARDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'ndeki kazanın ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinde kaptanlar dahil 10 Türk deniz insanının bulunduğunu, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

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