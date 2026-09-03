Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı - Son Dakika
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Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı

Edin Dzeko\'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
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Bosna-Hersek futbolunun efsane isimlerinden Edin Dzeko, milli takım kariyerini sonlandıracağını açıkladı. 40 yaşındaki golcü, 2 Ekim'de İsveç karşısında Bosna-Hersek formasıyla son kez sahaya çıkacağını duyururken, yayımladığı veda mesajında duygusal ifadeler kullandı.

Bosna-Hersek Milli Takımı'nın uzun yıllardır formasını giyen Edin Dzeko, milli takım kariyerinde sona geldi. Deneyimli golcü, 2 Ekim'de İsveç ile oynanacak karşılaşmanın milli formayla son maçı olacağını açıkladı.

Dzeko, kararını duyurduğu mesajında Bosna-Hersek formasının kariyerindeki yerini anlatırken, yaklaşık 20 yıllık milli takım serüveninde yaşadığı unutulmaz anlara da değindi.

Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı

"NE KADAR DUYGULANACAĞIMI HİÇ HAYAL ETMEMİŞTİM"

Veda kararını açıklarken duygularını dile getiren Dzeko, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen kendimi bu anın ne zaman geleceğini düşünürken buluyordum... Ama bu sözleri yazarken ne kadar duygulanacağımı hiç hayal etmemiştim. 2 Ekim'de İsveç'e karşı milli takımımız için bir sonraki ve son maçımı oynayacağım."

"HİÇBİR ŞEY O GURURLA KIYASLANAMAZ"

Bosna-Hersek formasını giymenin çocukluk hayali olduğunu belirten yıldız futbolcu, milli takım kariyerinde 151 karşılaşmaya çıktığını hatırlattı. Dzeko, "Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamaz. Hiçbir şey. Bu benim çocukluk hayalimdi. Ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onuruna eriştiğim 151 maçın her birinde bu hayali yanımda taşıdım" dedi.

Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı

TÜRKİYE MAÇINI UNUTMADI

Dzeko, milli takım kariyerinin başlangıcına ilişkin dikkat çeken bir Türkiye detayı da paylaştı. Deneyimli golcü, "Türkiye'ye karşı oynadığım o maçın üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. O günden bu yana çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi" ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı

"ŞİMDİ KENARA ÇEKİLME ZAMANI"

40 yaşına kadar milli takımda mücadele etmesinin kendisi için taşıdığı anlamı da anlatan Dzeko, artık veda zamanının geldiğini belirtti.

"Şimdi kenara çekilme zamanının geldiğini hissediyorum. Eğer 40 yaşıma kadar milli takımda kalabildiysem, bunun nedeni gerçekten sahip olduğum her şeyi vermiş olmamdır. Her seferinde. Her şeyimi."

SON KEZ 2 EKİM'DE SAHAYA ÇIKACAK

2014 Dünya Kupası'na katılmalarını kariyerinin en mutlu anlarından biri olarak gösteren Dzeko, son maçında taraftarların yanında olmasını istedi.

Bosna-Hersek'in sembol isimlerinden biri haline gelen 40 yaşındaki Edin Dzeko, 2 Ekim'deki İsveç karşılaşmasıyla yaklaşık 20 yıllık milli takım kariyerine nokta koyacak.

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Son Dakika Spor Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Hesapta 20 yıl önce Türkiye’ye karşı oynamış ben İngilizce yazıda Türkiye sözcüğü göremedim gören var mı acaba? merak ediyorum… 0 1 Yanıtla
  • MUHAMMET KEÇECİ MUHAMMET KEÇECİ:
    Ronaldo gibi, gittiği yere kadar götür 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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