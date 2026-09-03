UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma - Son Dakika
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UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

UEFA\'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi\'ye soruşturma
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ve kulüp hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, gerekli bilgi, belge ve savunmaların UEFA'ya sunulacağını duyurdu.

Fenerbahçe'de UEFA'dan gelen haber sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcuları Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile kulüp hakkında disiplin süreci başlatıldığını resmen açıkladı. Soruşturmanın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından başlatıldığı belirtildi.

UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

UEFA'DAN GUENDOUZI VE GREENWOOD KARARI

Fenerbahçe, UEFA tarafından başlatılan disiplin sürecini kamuoyuna duyurdu. Sarı-lacivertliler, hem iki futbolcusunun hem de kulübün hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli savunmaların yapılacağını bildirdi.

UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

SORUŞTURMANIN NEDENİ AÇIKLANMADI

Fenerbahçe'nin açıklamasında Guendouzi ve Greenwood hakkında başlatılan disiplin sürecinin hangi olay veya gerekçeye dayandığına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi. Bu nedenle iki futbolcu ve kulüp hakkında UEFA'nın vereceği kararın ne olacağı henüz netlik kazanmadı.

UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

FENERBAHÇE SAVUNMA YAPACAK

Sarı-lacivertli yönetim, süreç kapsamında UEFA'nın ilgili kurullarına gerekli bilgi, belge ve savunmaları sunacağını bildirdi. Fenerbahçe, UEFA nezdindeki disiplin sürecini yakından takip edeceğini ve hem kulübün hem de iki futbolcusunun haklarını korumak için gerekli adımları atacağını açıkladı.

UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

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Son Dakika Güncel UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Volkan KILIÇ Volkan KILIÇ:
    öyle bacak sallaması değil adama UEFA kol sallar... 5 2 Yanıtla
  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Uefada yapı var 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul Mustafa Yurdakul:
    Volkancık sende kına yakarsın bir yerlerine.. 1 0 Yanıtla
  • Vatan Türkiye Vatan Türkiye:
    volkan sanada fener bir şey … sallamışki zoruna gitmiş . ah cinconlu ahhh.. acıtmasın 0 0 Yanıtla
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