Okulların ilk gününde renkli anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle türkü söyledi - Son Dakika
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Okulların ilk gününde renkli anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle türkü söyledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde minik öğrencilerin seslendirdiği Karadeniz yöresine ait “Çayelinden Öteye” türküsüne eşlik etti. Erdoğan'ın öğrencilerle birlikte türkünün nakaratını söylediği anlar törene damga vurdu.

Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için başlayan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Ankara'da düzenlenen programda gençlere seslenen Erdoğan, minik öğrencilerin seslendirdiği Karadeniz yöresine ait 'Çayelinden Öteye' türküsüne eşlik etti.

YENİ DÖNEMİN TEMASI: MAARİFİN KALBİNDE OYUN

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve toplu eğitim yatırımları töreninde ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim döneminde kapsamı genişletilerek daha fazla sınıf seviyesinde uygulanmaya başlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin bu yılki ana teması "Maarifin Kalbinde Oyun" olarak belirlendi. Törende öğrenciler ise "İlk dersimiz kardeşlik" konseptiyle bir araya geldi.

Okulların ilk gününde renkli anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle türkü söyledi

ERDOĞAN'DAN GENÇLERE: NE YAPIYORSAK SİZİN BAŞARINIZ İÇİN

Törende yaptığı konuşmada yeni eğitim yılının ülkeye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin gençlerin başarısı olduğunu vurguladı. Erdoğan konuşmasında, "Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Ne yapıyorsak sizin başarınız için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

MİNİK ÖĞRENCİLERLE TÜRKÜ SÜRPRİZİ

Programın en dikkat çeken anlarından biri müzik dinletisi sırasında yaşandı. İki öğrencinin Rize-Çayeli yöresine ait geleneksel Karadeniz türküsü "Çayelinden Öteye"yi seslendirdiği anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da mikrofondan performansa dahil oldu. Erdoğan'ın, miniklerin "Çay elinden öteye gidelum yali yali…" nakaratına eşlik ettiği anlar objektiflere yansıyarak medyada geniş yer buldu.

Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı, Karadeniz, Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Okulların ilk gününde renkli anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle türkü söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okulların ilk gününde renkli anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle türkü söyledi - Son Dakika
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