Alaşehir'de tarım işçisi dolu minibüs kazası: 14 yaralı - Son Dakika
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Alaşehir'de tarım işçisi dolu minibüs kazası: 14 yaralı

Alaşehir\'de tarım işçisi dolu minibüs kazası: 14 yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Araçtaki 17 tarım işçisinden 14'ü yaralanırken, yaralılar civardaki hastanelere sevk edildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP AĞACA ÇARPTI

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Tepeköy yolu, Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan M.U.'nun (62) kullandığı minibüs, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsteki 17 kişiden 14'ü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter de kaza yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alaşehir'de tarım işçisi dolu minibüs kazası: 14 yaralı - Son Dakika

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