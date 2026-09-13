AfD\'nin zaferi sonrası Alice Weidel\'den Avrupa\'yı karıştıracak açıklamalar: Paralarımızı geri istiyoruz

Almanya'da 6 Eylül 2026'da Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde tarihi bir başarı elde eden AfD, yüzde 43,8 oy alarak açık ara birinci oldu ve eyalet seçimleri tarihindeki en yüksek sonucuna ulaştı. Bu zaferin ardından tüm gözlerin çevrildiği partinin eş başkanı Alice Weidel, Avrupa Birliği, Ukrayna ve Almanya'daki göçmenlere ilişkin peş peşe sert mesajlar verdi.

İLK HEDEF AB ÜYELERİ

Weidel, Almanya'nın Avrupa Birliği'ne yönelik mali katkılarına tepki gösterirken Brüksel ve Strasbourg'u hedef aldı. AfD lideri, iktidara gelmeleri halinde AB'ye yönelik ödemelerde ciddi kesintiler yapılacağını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Artık komşu ülkelerimiz için bu eğlencenin tüm masraflarına ortak olmayacağız. Paralarımızı geri istiyoruz. Çok basit. Paralarımızı geri istiyoruz ve önemli kesintiler yapacağız. Sonra sadece izleyin, Brüksel ve Strasbourg’da bu bütün sirki finanse etmeyi bıraktığımızda patlak verecek dramı. Tepkileri dört gözle bekliyorum.”

SURİYELİLER İÇİN GERİ DÖNÜŞ MESAJI

Weidel'in hedefindeki bir diğer başlık ise Almanya'da yaşayan Suriyeliler oldu. Sığınma hakkının geçici olduğunu savunan AfD lideri, kişilerin ülkelerinden kaçmasına neden olan şartların ortadan kalkması halinde Almanya'da kalmamaları gerektiğini söyledi.

Weidel, “Bize gelen Suriyeli vatandaşlar için, memleketlerinde kaçma nedeni artık mevcut değilse, bu insanlar geri dönmek zorunda. Sığınma geçici bir haktır ve sığınma nedeni ortadan kalktığında, bu insanlar geri dönmek zorundadır” dedi.

AfD'nin iktidara gelmesi halinde Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlayacaklarını belirten Weidel, vatandaşlığa geçirilmiş kişilerin durumunun da yeniden incelenmesini savundu. Weidel, vatandaşlık şartlarının gerçekten karşılanıp karşılanmadığının araştırılacağını ve bu konuda ciddi şüpheleri bulunduğunu öne sürdü.

UKRAYNALILAR DA GÜNDEMİNDE

Weidel, Almanya'da yaşayan Ukraynalılara ilişkin de sert açıklamalarda bulundu. Ülkede 1 milyondan fazla Ukraynalının sosyal yardım aldığı yönündeki değerlendirmesini gündeme getiren AfD lideri, bu yükün artık mali açıdan sürdürülemez olduğunu savundu.

Özellikle askerlik çağındaki genç Ukraynalı erkeklere dikkat çeken Weidel, bu kişilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi.

“Bu Ukraynalılar da geri dönmeli. Özellikle askerlik çağındaki genç Ukrayna erkekleri — altı haneli rakamlardan bahsediyoruz — o genç erkekler lütfen geri dönsün.”

“UKRAYNA'YA ÖDEMELERİ DURDURACAĞIZ"

AfD liderinin Ukrayna politikasıyla ilgili açıklamaları da dikkat çekti. Weidel, partisinin iktidara gelmesi halinde Ukrayna'ya yapılan mali ödemelerin durdurulacağını ve savaşla bağlantılı desteğin kesileceğini savundu.

Weidel ayrıca Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımlar konusunda geri ödeme talep edeceklerini belirterek, “Ukrayna'ya ödemeleri durduracağız ve savaşa yönelik tüm desteği kesip, Ukrayna'ya önemli geri ödeme taleplerinde de bulunacağız” ifadelerini kullandı.

AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki seçim başarısının ardından Weidel'in açıklamaları, partinin göç, AB ve Ukrayna politikasını yeniden Avrupa gündeminin merkezine taşıdı. Parti eyalette tarihi bir oy oranına ulaşsa da tek başına hükümet kuracak sandalye çoğunluğunu elde edemedi.